¡Basta de Cataluña! Hablemos de lo importante

No pienso poner en duda la trascendencia que va a tener, en la historia de España y en la vida de cada uno de nosotros, lo que está ocurriendo desde hace meses en Cataluña. Tan sólo pretendo haceros ver que este asunto está monopolizando de tal modo toda la actualidad, que prácticamente no se habla de otra cosa. Y evidentemente existen otros asuntos de importancia, que no tienen nada que ver con ‘Cocomocho’, el ‘Vizconde de Narnia’, ‘La Mugrosa’ y toda la ‘Pandilla Basura’.

Dentro de España hemos sabido que la corrupción sigue viento en popa a toda vela: una cuñada de la juez que instruye el caso de los ERE –la sustituta de la juez Alaya- es la responsable de los pagos del organismo de la Junta de Andalucía desde el que salían los fondos públicos. El juez Pedraz ha imputado a los líderes de Ausbanc y Manos Limpias y a la abogada que sentó en el banquillo a la Infanta Cristina, en el caso Nóos. El jueves pasado la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de Rodrigo Rato por la salida a Bolsa de Bankia. El que fuera vicepresidente económico con Aznar y director gerente del FMI, que ya ha sido condenado por las tarjetas black, continúa su descenso a los infiernos. El viernes, dos de los terroristas de ETA más buscados por nuestra policía fueron detenidos en Berlín. La banda asesina ha pasado de abrir la portada de todos los periódicos a un recuadro en página par. El pasado fin de semana hemos rescatado a más de 220 personas que intentaban llegar a España en pateras en el Estrecho, Alborán, Murcia, Mallorca y hasta en Gran Canaria; en un año que está siendo record en entradas ilegales. En Madrid un centro de mayores hace casi un año que tiene estropeada la cocina y únicamente pueden cocinar con un hornillo eléctrico. “Zapata nos tiene dejados de la mano de Dios” dicen los ancianos. Fernando Aramburu ha recibido el Premio Nacional de Narrativa por su fantástica novela ‘Patria’ y Javier Sierra, con otra que no será menos “fantástica”, el Planeta. Y sigue sin llover ¿os habíais dado cuenta?

En lo que afecta a nuestro bolsillo, el lunes supimos que la economía española crece un 3,1% anual tras desacelerarse una décima en el tercer trimestre. Por primera vez desde 2009 España ha vuelto a superar los 19 millones de ocupados y la tasa de paro bajó hasta el 16.38% según la EPA publicada el jueves. Ante las buenas perspectivas económicas, los bancos han relajado los criterios para la concesión de hipotecas sobre viviendas, que han subido un 29,1% en agosto, encadenando cuatro meses de alzas. Todo esto os importa ¿verdad? ¿Qué pasó con los desahucios? ¿Ya no preocupan los contratos temporales? ¿Ni siquiera la desnutrición de los niños de Madrid?

Fuera de nuestras fronteras, Amnistía Internacional denuncia que el narcorégimen dictatorial de Maduro ha ordenado aterrorizar a la oposición entrando en casa de los manifestantes mediante allanamientos ilegales de viviendas de sospechosos de ‘disidencia’. El diario oficial de Corea del Norte subrayó en un editorial del lunes, que el país continuará lanzando satélites, pese a tener prohibido por la ONU desarrollar tecnologías balísticas. Hablando de la ONU, la semana pasada ha hecho responsable al Gobierno de Siria, de un ataque con gas sarín que causó 100 muertos. Y también supimos el lunes que los cristianos coptos de Egipto denuncian, otra vez, el cierre discriminatorio de varios de sus templos. Si no fuera por los golpistas estaríamos hablando de todas estas cosas verdaderamente importantes. ¡Qué hartura, por Dios!