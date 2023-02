PcComponentes te enamorará con estos 5 regalos para San Valentín a un precio increíble

Para celebrar el día más romántico, PcComponentes tiene una amplia selección de productos con descuentos importantes para San Valentín. Esto incluye descuentos del 25% en diversas categorías de regalos como gaming, portátiles, electrodomésticos, smartphones y deporte. No te pierdas esta oportunidad para comprar ese obsequio especial y siempre útil que va a necesitar tu pareja en estas fechas. ¡Aprovecha las ofertas antes de que se acaben!

Te destacamos 5 de estos productos para gozar de aquellos dispositivos que necesitas y que ahora compras con un importante descuento. La oferta durará hasta el 14 de febrero, así que no te duermas y obtén esta promoción antes de que se acabe. Tienes además variedad de regalos para San Valentín para escoger y envíos gratuitos a partir de 50€ y devoluciones gratuitas hasta 30 días después de tu compra. ¡Un auténtico flechazo para los días más románticos del mes!

Para gozar de un café sabroso, nada mejor que tener a mano una cafetera profesional. La espresso de 15 bares Aigostar es muy fácil de usar, y deja preparar café espresso individual o dobles con un sabor auténtico y gracias a la varilla con salida de vapor, y cappuccinos o espumar leche para su café sin salir de casa. Lleva un termómetro incorporado para saber la temperatura exacta de la cafetera.

Gracias al descuento del 33%, ahora esta cafetera está a 79,99 euros, cuando su precio inicial es de 119,99 euros. ¡El mejor regalo de Sant Valentón!

Comprar en PcComponentes por (119,99€) 79,99€

Sin cables y con total comodidad. Descubre la libertad de la conectividad Bluetooth con nuestros auriculares Sony «True Wireless» WF-C500. Ahora podrás disfruta de audio personalizado de alta calidad y un ajuste a medida.

Además, cuenta con una batería de larga duración, un diseño compacto y resistente al agua, te los llevas a todos lados por ser ligeros. Está en diversos colores.

Ya puedes regalar estos auriculares el 14 de febrero a un precio más bajo. Si costaban 99,90 euros, ahora están a 51,99 euros, con el descuento de PcComponentes del 47%.

Comprar en PcComponentes (99,90€) 51,99€

Este reloj inteligente es completo y lo tienes por menos de 30 euros. Es compacto y elegante, con una moderna pantalla de marco redondo de 1.28″ y vidrio curvo 2.5D brillante y claro.

Admite 12 modos de entrenamiento, con monitoreo de frecuencia cardíaca, apoyo del monitoreo inteligente del sueño, a prueba de polvo e impermeable , y una duración de la batería de 20 días. Su precio es de 49,99 euros, y lo compras en este San Valentín a un precio de 29,98 euros, ¡te beneficias de un descuento del 40%!

Comprar en PcComponentes (49,99€) 29,98€

La 2ª generación de Nest Mini, el altavoz que puedes controlar con tu voz de Google, ya está en el mercado. Es fácil y práctico de usar porque solo debes decir «Ok Google» para reproducir tu música preferida de Spotify, YouTube Music y otras plataformas.

Escucha la música más nítida, con mayor calidad y con más potencia. También puedes preguntarle el tiempo que hará, las noticias y lo que quieras. Es más, puedes escuchar tu agenda personalizada, información sobre tus desplazamientos habituales y tus recordatorios. Nest Mini es compatible con miles de dispositivos inteligentes de tus marcas favoritas.

No te pierdas la oferta que hay en estos momentos. Su precio es de 59 euros, y lo compras por 32,98 euros, con un descuento del 44%.

Comprar en PcComponentes (59,00€) 32,98€

Ya puedes hacerte con la Tablet M10 FHD Plus. Viene con diversidad de funciones como sus altavoces duales con Dolby Atmos®, estación de carga inteligente opcional y la gestión de tu hogar inteligente mediante el Asistente de Google.

Destaca por una impresionante pantalla de 26,16 cm (10,3″) con amplio ángulo de visión, procesamiento de ocho núcleos MediaTek® Helio P22T Tab sin interrupciones y un WiFi ultrarrápido. Su precio es de 218,99 euros, y lo obtienes por 169 euros, con un descuento del 22%.

Comprar en PcComponentes por (218,99€) 169,00€

