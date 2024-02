Llévate la mejor experiencia gaming a cualquier parte con este portátil HP Victus ¡y su descuento de 350€!

Para disfrutar de un buen videojuego, no necesitas quedarte en casa. Ahora puedes comprar ordenadores portátiles para gaming que ofrecen un rendimiento sobresaliente incluso en los juegos más exigentes y modernos. Sí es cierto que sus precios no suelen ser muy accesibles, pero hay marcas como HP que han decidido romper con esta norma no escrita. ¿Cómo? Lanzando grandes descuentos en su gama Victus, una familia de portátiles pensados por y para jugar a la que ahora puedes acceder pagando unos precios sorprendentemente bajos.

¿No lo crees? Pues la tienda oficial de HP te permite, solo por tiempo limitado, comprar el Portátil Gaming HP Victus 16 con un descuento de 350 €. La marca ha lanzado una rebaja del 25% para que puedas llevarte este portátil valorado en 1400 € por menos de 1050 €. Una rebaja tan atractiva como las prestaciones de este equipo. ¿Quieres conocerlas para decidirte? Pues solo tienes que seguir leyendo, te lo vamos a contar absolutamente todo a continuación.

Comprar en HP por ( 1399 € ) 1049 €

El Portátil Gaming HP Victus 16 eleva tu experiencia de juego como nunca. Equipado con un procesador AMD Ryzen 7 de 8 núcleos hasta 5,1 GHz y una memoria RAM DDR 5 de 16 GB, alcanza un rendimiento espectacular incluso en los programas más exigentes, y sobre todo con las labores multitarea más intensivas. Y no se queda solo ahí, cuenta también con un disco duro SSD M2 de 1 TB que, además de capacidad, tiene velocidad de sobra para acabar con los tiempos de carga. Es capaz de inicar el sistema operativo Windows 11 Home que trae en un abrir y cerrar de ojos.

Por supuesto, pensamos en él como un equipo para jugar, y ahí es donde entra en acción su otro componente clave: la GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB de memoria dedicada. Una pieza que proporciona gráficos impresionantes y un rendimiento visual sorprendente, incluso con los títulos más exigentes del mercado. Algo ideal para aprovechar su pantalla de 16,1 pulgadas, que ofrece una calidad visual inmersiva con una resolución 1080p y una tasa de refresco de 144 Hz.

Con un diseño elegante en color azul intenso y el logotipo cromado, el HP Victus 16 no solo impresiona con su rendimiento, también lo hace con su apariencia. El teclado retroiluminado RGB, junto con el sistema de altavoces duales B&O y HP Audio Boost, proporciona una experiencia de juego envolvente y de alta calidad. Además, cuenta con una webcam FHD HP True Vision 1080p ideal para videollamadas. ¿Y la autonomía? A pesar de su exigente hardware, este equipo puede ofrecer hasta 7 horas y 45 minutos de duración sin carga.

Un portátil perfecto para jugar, trabajar, navegar y lo que desees, que además te puedes llevar más barato que nunca con esta oferta. ¿Vas a dejarlo escapar ahora que cuesta solo 1049 €?

