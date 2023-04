Actualiza tu set up de juego con los Gaming Days de PcComponentes: ¡descuentos de hasta el 45% en tecnología gaming!

Si eres un apasionado de los videojuegos, no puedes perderte los Gaming Days de PcComponentes. Del 10 al 16 de abril, podrás disfrutar de descuentos de hasta el 45% en marcas líderes y propias de componentes, periféricos y accesorios para juegos. Además, los envíos son gratuitos a partir de 50€ y las devoluciones también hasta 30 días después de la compra, ¡así que no hay excusas para no aprovechar estas ofertas increíbles!

¿Buscas un portátil para dominar el mundo del juego? El Acer Nitro 5 AN515-58-7571 es la respuesta que necesitas. Este potente dispositivo cuenta con un procesador Intel Core i7 de 12ª generación y una GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30, lo que lo hace ideal para juegos de alta intensidad gráfica y multitareas exigentes. Además, su capacidad de almacenamiento es excelente gracias a las dos ranuras para M.2 PCIe de 4ª generación y hasta 32 GB de RAM DDR4 3200.

Con una frecuencia de actualización ultrarrápida de 144Hz, podrás disfrutar de partidas fluidas e inigualables, permitiéndote acertar disparos imposibles con una precisión milimétrica y sin imágenes fantasma. Además, su chasis rediseñado cuenta con ventajas como refrigeración con dos ventiladores, tomas de aire dobles y un diseño de cuádruple salida. Y lo mejor de todo, ¡ahora puedes hacerte con él con un descuento del 33%! Así que no esperes más, adquiere este potente portátil y prepárate para sumergirte en la experiencia de juego más impresionante.

Descubre la potencia y la precisión que ofrece el teclado mecánico gaming Newskill Serike. Con su fabricación en aluminio, este teclado es compacto y ligero, lo que lo hace ideal para llevar contigo a cualquier parte.

La versión estándar de Serike también cuenta con un reposamuñecas plegable, y la tecnología antighosting garantiza que no se pierda un solo clic durante tus partidas. Además, con sus más de veinte modos de iluminación y su software, podrás personalizar el teclado con tu combinación de colores favoritos. ¡Y ahora con un descuento del 25%, no te pierdas la oportunidad de mejorar tu experiencia de juego!

Los auriculares gaming SteelSeries Arctis Prime son la elección definitiva de los jugadores más exigentes. Diseñados para lograr la victoria, estos auriculares cuentan con controladores de audio avanzados de alta fidelidad para una captación de detalles inigualables, permitiéndote escuchar señales direccionales y sutilezas de sonido intermedio. Además, su refuerzo de aluminio y construcción de acero los hacen extremadamente duraderos y ligeros.

La comodidad también es clave con las almohadillas para los oídos similares al cuero con cancelación de ruido, logrando así una experiencia de juego más inmersiva. El micrófono ClearCast certificado por Discord asegura una calidad de voz clara y natural. ¡Aprovecha el descuento del 33% y lleva tus habilidades al siguiente nivel!

Si quieres dominar en el mundo de los videojuegos, hay un dispositivo que no puedes subestimar: el ratón. El ratón gaming de alto rendimiento Logitech G502 Hero ofrece características impresionantes para una experiencia de juego personalizada.

Con un sensor HERO de próxima generación que ofrece seguimiento de precisión de hasta 25.000 dpi, 11 botones programables y tecnología LIGHTSYNC personalizable, podrás controlar tu forma de jugar y ajustar a tu gusto el dispositivo con hasta 16.8 millones de colores. Además, con un sistema de pesas ajustable, puedes lograr la sensación y el equilibrio perfecto para ti. ¡Y ahora, con un descuento del 38%, es el momento perfecto para completar tu set up de juego con este ratón!

La silla gaming Noblechairs Hero Two Tone Limited Edition es la pieza que falta para completar tu set up. Esta silla es la más poderosa de la serie HERO, ofreciendo una comodidad incomparable gracias a su superficie más grande y su respaldo de espuma con memoria integrada.

La edición limitada de dos tonos presenta un esquema de colores llamativos con un color refinado en el frente y un sutil gris oscuro en la parte posterior, que será la pieza central perfecta.

Los reposabrazos 4D excepcionales, la cubierta de tela suave repelente de líquidos y la base robusta en aluminio son solo algunas de las características que hacen de esta silla una inversión inteligente para cualquier jugador. ¡Consíguela ahora con un descuento del 28%!

