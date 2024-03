¡Ofertón!: este ordenador top ventas de HP ahora tiene un descuentazo de 340 euros

¿Buscas una solución todo en uno para tus necesidades informáticas? ¡El PC All in One HP Pavilion 32-b1017ns es la respuesta que has estado buscando! Con su diseño compacto y elegante, este dispositivo no solo te ofrece potencia y rendimiento, sino también una experiencia de usuario sin complicaciones. Olvídate de los cables y del desorden en tu escritorio, este PC combina todas las funcionalidades que necesitas en un solo lugar.

Imagina tener acceso instantáneo a tus tareas diarias, ya sea trabajar, estudiar o disfrutar de tus pasatiempos favoritos. Además, con un descuento del 20%, ahora es el momento perfecto para hacer realidad tus deseos de tener un equipo que se adapte a todas tus necesidades. No pierdas esta oportunidad y lleva tu experiencia informática al siguiente nivel con el PC All in One HP Pavilion 32-b1017ns.

Comprar en HP por (1.699) 1.359 euros

Convierte tu espacio de trabajo en un centro de productividad y entretenimiento con el All-in-One HP Pavilion 32-b1017ns. Imagina un escritorio libre de enredos de cables gracias a su diseño compacto y minimalista, complementado con un elegante teclado y ratón inalámbricos que te brindan total libertad de movimiento.

¿Te apasiona el gaming o el streaming? Este equipo está listo para acompañarte en tus aventuras digitales con la potencia de los procesadores Intel® Core™ de 13.ª generación y los impresionantes gráficos NVIDIA® GeForce RTX™ 3050. Sumérgete en mundos virtuales con una calidad visual asombrosa y un sonido envolvente gracias a la colaboración con B&O, líder en audio de alta calidad.

Pero no solo se trata de rendimiento, también es un compromiso con el futuro sostenible. Con certificaciones ENERGY STAR® y EPEAT® Gold, este dispositivo es una opción consciente para quienes buscan cuidar el medio ambiente sin sacrificar funcionalidad.

Imagina encender tu PC y estar listo para trabajar en cuestión de segundos gracias a su almacenamiento SSD ultrarrápido de 512 GB. Además, con la memoria de doble canal, experimentarás una fluidez excepcional en todas tus tareas.

Comprar en HP por (1.699) 1.359 euros

Y no olvidemos el sistema operativo Windows 11, que ofrece una experiencia renovada y fluida, diseñada para potenciar tu creatividad y productividad. Desde su menú de inicio hasta sus nuevas formas de conectarte con el mundo, cada detalle está pensado para brindarte una experiencia única.

¿Y qué tal mantener tus archivos seguros en la nube? Con el almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante un año, podrás acceder a tus documentos, fotos y música desde cualquier lugar.

¿Listo para dar el salto? Ahora puedes disfrutar de todas estas características con un descuento especial de 340 euros. No esperes más y lleva tu experiencia informática al siguiente nivel con el All-in-One HP Pavilion 32-b1017ns.

Política comercial okshopping