Ofertón: este aspirador sin cable de Dyson es uno de los mejores del mercado ¡y está rebajada 100 euros!

¿Estás buscando un buen aspirador sin cable? ¿Por qué no comprar uno de los mejores que hay actualmente a la venta? La mejor tecnología se ha fusionado con la ergonomía y la potencia para hacer que la limpieza del hogar se convierta en una tarea de lo más sencilla. ¿Es el precio lo que te impedía hacerte con una aspiradora sin cable de calidad? Pues eso se ha acabado porque Dyson, una de las marcas por excelencia en materia de limpieza doméstica, tiene una propuesta que te va a encantar.

Una propuesta que viene de mano de una oferta en el Aspirador sin cable Dyson V11 Absolute. Solo por tiempo limitado y solo a través de la web oficial de la compañía, tienes la oportunidad de comprar este modelo con un descuento de 100 €. Sí, te lo puedes llevar por solo 499 € y olvidarte de los 600 € que suele costar habitualmente. Una rebaja sensacional para un aparato que va a marcar un antes y un después en tu hogar cuando llegue la hora de limpiar. ¿Por qué lo decimos? Sigue leyendo y lo descubrirás.

Comprar en Dyson por ( 599 ) 499 €

En color níquel y azul, el Aspirador sin cable Dyson V11 Absolute es la compra perfecta para agilizar la limpieza ya no solo de los suelos, sino también de paredes, techos, muebles y hasta tu coche. Su batería brinda una autonomía de 60 minutos que exprime al máximo gracias a su sistema de potencia inteligente. Regula automáticamente la fuerza de succión teniendo en cuenta no solo el superficie y el tipo de suciedad, sino también la batería restante.

Incluye un cepillo Motorbar pensado para todo tipo de suelos y para evitar enredos con los pelos de mascotas, además de un accesorio multifunción 2 en 1 perfecto para el coche, una rinconera ideal para espacios estrechos y bordes y una base de carga perfecta para dejar cargando el aspirador cuando no lo uses, sin que te quite espacio en casa. Con todo esto, en realidad tienes un aspirador de suelo y de mano que puedes usar en infinidad de situaciones para agilizar la limpieza doméstica.

Pesa solo 3 kilogramos, tiene un diseño de lo más ergonómico y un cubo para la suciedad de 770 mililitros que se vacía con tan solo presionar una palanca. Es sumamente fácil de usar, es de lo más versátil y, sobre todo, es sorprendentemente barata. Si aprovechas ya esta oferta de Dyson, puedes conseguir esta aspiradora inalámbrica con un descuento de 100 €. ¡Aprovecha!

