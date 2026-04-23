El Nothing Phone 3a deja en ridículo al resto de móviles de gama media y cuesta menos de 300 €

Tienes que cambiar de teléfono móvil y quieres hacer una compra con cabeza. Si te vas a quedar en terreno Android, el abanico de teléfonos que hay es gigantesco, pero que sean realmente buenos en relación calidad/precio hay pocos, y ninguno como el Nothing Phone 3a. ¿Qué tiene este de especial? Además de su marca, que se aleja de los gigantes conocidos, sus prestaciones. Tiene características propias de un gama alta, como su pantalla AMOLED, sus 12 GB de RAM o su procesador de 8 núcleos, y ahora mismo está rebajado a 299 € en Fnac.

Es, ahora mismo, uno de los mejores móviles calidad/precio del mercado y está muy por encima del resto de terminales de gama media. De hecho, se codea con los de gama alta. Si eres creador de contenido, «quemas» tu móvil de tanto usarlo o, simplemente, quieres un teléfono práctico, te va a enamorar.

Por qué te recomendamos este móvil

Tiene triple cámara trasera (50 MP + 50 MP + 8 MP) que está muy por encima de la mayoría de teléfonos por ese precio.

Su pantalla AMOLED flexible se ve perfecta en interior y exterior, y tiene 120 Hz.

Cuenta con 12 GB de RAM y un procesador Snapdragon que pueden con lo que le eches.

Su batería es de 5000 mAh. Aguanta más de un día de uso y además tiene carga rápida de 50 W.

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Nothing Phone 3a

Si quieres un buen móvil calidad/precio, quieres el Nothing Phone 3a. Es un terminal que va al grano, con un diseño austero, pero que destaca en lo que de verdad importa: las prestaciones. Un modelo de 6,77 pulgadas que cuenta con 256 GB de memoria para que guardes lo que quieras y que se carga en minutos gracias a su carga rápida. Te lo puedes llevar a cualquier parte sin miedo a que se agote la batería, y sus cámaras van genial, sobre todo con su zoom de 4x a 30x. Se acerca a las cámaras profesionales por una fracción de su precio, y luego todo va perfecto en él. Lleva Android 15 con una capa del sistema operativo propio de Nothing que lo hace aún más fluido y eficiente. Va bien, consume poco y ejecuta lo que quieras, que es lo que importa.

Es el móvil ideal para el día a día de cualquier persona que no quiera gastar una fortuna. Rinde muy por encima de lo habitual en su horquilla de precio, lo que lo hace muy recomendable para profesionales que miden hasta el último céntimo.

¿Qué reseñas tiene el Nothing Phone 3a?

Todas las reseñas de este teléfono móvil son de usuarios sorprendidos por su relación calidad/precio, su rendimiento y sus cámaras. La satisfacción es altísima y, para prueba, solo tienes que leer las opiniones que hemos recopilado:

«Calidad precio 10/10 lo mejor que piedes comprar a este precio a día de hoy sin duda.»

«Diseño espectacular, rendimiento sin fallo, cámara a la altura, incluso mejor de lo esperado. Sigo confiando en la marca, vengo del One y siguen sorprendiéndome.»

«Lo compré por lo que había leído. Un teléfono de gama alta, va muy bien yo diría que sobrado. Compré los auriculares de la marca y lo mismo, espectaculares. Volveré a comprar está marca seguro.»

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Con Fnac, recibirás el teléfono en tan solo 24 horas sin gastos de envío, aunque también podrás ir a recogerlo a tienda o a puntos de recogida. Además, puedes financiarlo a plazos si lo prefieres. ¡Tú decides!

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