Máximo confort en tu día a día con estas zapatillas Nike Jordan: ¡ahora por menos de 70€!

El calzado deportivo de calidad se caracteriza por cuatro cosas: el uso de materiales de primera calidad, una comodidad absoluta en tus pies, la máxima seguridad en cada pisada y un precio por las nubes. Gracias a Nike, una de las marcas deportivas más famosas del mundo, puedes eliminar un componente de esa ecuación: el del precio. Esta famosa marca tiene en oferta algunas de sus mejores zapatillas de deporte, para que disfrutes de la máxima calidad a un precio de risa.

Y la mejor muestra la tenemos en la tienda oficial de Nike donde, solo por tiempo limitado, puedes encontrar las Zapatillas Nike Jordan One Take 4 con un descuento del 30%. Esta rebaja de más de 30 € hace que su precio habitual de 100 € pase a menos de 70 €. De este modo, puedes disfrutar de las bondades de uno de los modelos más famosos de la compañía pagando mucho menos dinero. ¿Te interesa y quieres saber más? Pues solo tienes que seguir leyendo. A continuación, te lo vamos a contar todo sobre estas zapatillas de Nike.

Comprar en Nike por ( 99,99 ) 69,97€

La tecnología más vanguardista del calzado de baloncesto se rinde a tus pies con las Zapatillas Nike Jordan One Take 4. Este modelo tiene un diseño totalmente inspirado en las últimas zapatillas de Rusell Westbrook, el famoso jugador de los Clippers en la NBA. Se ve a simple vista con el curioso aspecto que tienen, con una suela exterior que casi envuelve por completo a la mediasuela para que tengas total libertad. No importa si cambias de dirección, si arrancas a correr o si frenas en seco. Se adaptan perfectamente para que tus pies no se resientan y puedas tener siempre la velocidad que necesitas.

Estas zapatillas consiguen un efecto especialmente notable en la zona del antepié, ya que la amortiguación Zoom Air hace que la energía de cada pisada se transmita sin apenas pérdidas cuando estás en movimiento. Por otra parte, el diseño asimétrico de su parte superior está hecho en piel para darle más durabilidad. ¿Y el ajuste a los pies? Es perfecto gracias a las presillas con bloqueo que tiene.

Comprar en Nike por ( 99,99 ) 69,97€

Estabilidad reforzada con unas placas en el mediopié, patrón de espiga en la suela para dar más tracción y un aspecto de lo más moderno. Si buscas unas zapatillas de deporte para jugar al baloncesto y quieres calidad al mejor precio, este modelo de Nike está rebajado a tan solo 69,97 €. ¡Es una oportunidad única!

Política comercial okshopping