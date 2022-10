Desconecta de la rutina con estos sillones de masaje perfectos para tu hogar

Seguro que alguna vez has ido a algún centro comercial e incluso a una tienda de sofás y no has podido marcharte sin probar los maravillosos sillones de masaje. Destacan por su comodidad, su suavidad y por tener diferentes funciones para relajar todos los músculos del cuerpo. Algunos incorporan vibración en la zona cervical y lumbar, pero otros lo extienden también a la cabeza y a las piernas. También emiten calor para hacer el masaje mucho más intenso y estimulante.

El modo de vibración, la intensidad e incluso el grado de inclinación del respaldo se puede configurar a gusto de cada usuario para disfrutar de la mejor experiencia posible. Y lo cierto es que tener un sillón de masaje en casa también tiene muchos beneficios para la salud: mejora la circulación sanguínea, alivia los dolores musculares y de articulaciones, reduce el nivel de estrés y ayuda a dormir mejor por las noches. Incluso puede aliviar durante un tiempo el dolor crónico que causan determinadas enfermedades.

Seleccionamos cinco modelos de sillones de masaje, disponibles en Amazon con una gran relación calidad-precio, que podrás colocar fácilmente en el salón de tu casa. Te permitirá tener al alcance de la mano un espacio para desconectar de la rutina y despejar la mente de todas las actividades diarias.

Este sillón de Don Descanso es perfecto para trabajar diferentes zonas del cuerpo, ya que la vibración se centra en el cuello, la espalda, la zona lumbar y las piernas. El respaldo es reclinable hasta 160º y el reposapiés también se extiende para hacer mucho más cómodo el momento de relajación. Podrás configurar el grado de inclinación deseado y extender el reposapiés con solo accionar una palanca.

Sus ocho potentes motores silenciosos reducen al máximo el ruido y las vibraciones para que nada te desconcentre. Al mismo tiempo, la relajación aumenta gracias a la función de termoterapia que el sillón incorpora, encargada de emitir calor para que las vibraciones penetren más en el músculo y relajar mejor la zona en cuestión.

La piel sintética que recubre el sillón es de alta calidad. Ha recibido un tratamiento anti-cuarteo para evitar el desgaste y también incorpora un amplio bolsillo lateral para guardar cualquier objeto. En las zonas de mayor incidencia de las vibraciones cuenta con un multi-acolchado extra para mejorar la experiencia de usuario.

Este sillón es especialmente útil para las personas con algún tipo de problema de movilidad, ya que incorpora un mecanismo que hace mucho más sencillo levantarse. La base está reforzada para una mayor comodidad y seguridad. De esta manera, podrás disfrutar de la experiencia relajante en un sofá extra acolchado con respaldo reclinable y reposapiés extensible. Además, no tendrás que accionar ninguna palanca, ya que todo se hace a través de un mando de control.

Ofrece un sistema de masaje en cuatro zonas —cervical, lumbar, en glúteos y en piernas— gracias a sus ocho motores con tecnología japonesa. Además, si quieres multiplicar los beneficios, la función de calor relajará mucho más la zona a tratar, ya que también ofrece cinco modos de intensidad con vibración regulable.

Más allá de sus funciones a nivel de tecnología, el sillón de Gridinlux destaca por ser muy suave al tacto y contar con un acolchado extra en la zona lumbar, dorsal y cervical. Está cosido y reforzado en los laterales, además de tapizado en polipiel de alta calidad.

Destaca por sus diez motores de ondulación vibrantes y extremadamente potentes, capaces de cubrir todas las áreas del cuerpo: desde la cabeza, pasando por el cuello, la espalda y la zona lumbar hasta llegar a los glúteos, los muslos y las piernas. Ofrece nueve modos de masaje diferentes —cinco de ellos automáticos y cuatro manuales— para cubrir toda las necesidades. Además de relajar todo el cuerpo, también ayuda a mejorar la circulación sanguínea.

El asiento reclinable hasta 160º permite combatir la rigidez y también incluye un reposapiés extensible. También se puede configurar para recibir calor en la zona lumbar hasta una temperatura máxima de 40ºC. Además, el confort es máximo al estar fabricado el sofá con polipiel de alta calidad, un material que no se agrieta, no necesita prácticamente mantenimiento y además es transpirable.

Si estás buscando un sillón de masaje minimalista y elegante al mismo tiempo, esta es la opción perfecta. El color beige aporta un toque clásico, pero los materiales con los que está fabricado ofrecen el máximo confort. Tanto el asiento en sí como el respaldo y los reposabrazos están acolchados con espuma gruesa. Incluye un taburete a conjunto que se puede utilizar de forma independiente o como reposapiés, todo ello tapizado con cuero sintético, un material que facilita al máximo la limpieza.

Sus diez puntos de vibración —seis en el respaldo, dos en el asiento y otros dos en el reposapiés— hacen que te puedas relajar por completo. La intensidad y el modo de masaje se puede controlar a través del mando a distancia que incorpora, que se puede guardar cómodamente en el bolsillo lateral que incorpora. El sillón gira 360º y el asiento se puede reclinar hasta un máximo de 145º con un gesto tan simple como ejercer presión hacia atrás o inclinándote hacia delante.

El sillón de Global Relax destaca por tener un diseño original, tanto la forma en sí como su color rojo intenso que aportará un toque de color a tu salón. Su sistema de masaje está compuesto por dos rodillos eléctricos masajeadores que están diseñados para moverse de forma vertical por todo el cuello, la nuca y la espalda. Incluye tres modos diferentes —amasamiento, repiqueteo y sincronización de amasamiento y repiqueteo de manera simultánea— para relajar de manera diferente los músculos del cuerpo.

A esto se le suma la función de temporizador que incorpora, que permite programar masajes de 15, 20 o 30 minutos en sus tres funciones disponibles —modo automático, automático II y automático III—. Y si además te gusta relajarte con una buena canción de fondo, incluye dos altavoces digitales 3D sobre los hombros que ofrecen un sonido envolvente. El sillón incorpora conexión Bluetooth para reproducir tu música favorita desde cualquier dispositivo.

