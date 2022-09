Así es la cajonera blanca que está arrasando en Leroy Merlin ¡ahora con descuento!

Ahora que ya ha finalizado el verano, es posible que hayas pasado parte de tus vacaciones pensando en algunos cambios que podrías hacer al mobiliario de tu hogar. Repisas, armarios, cajoneras, mesas… existen muchos aspectos que pueden modificarse para potenciar el efecto decorativo y, al mismo tiempo, hacer mucho más cómoda la estancia en la vivienda. Es por ello que debemos considerar cuidadosamente los cambios exactos que queremos hacer, habiendo consultado previamente los catálogos de tiendas de muebles con la finalidad de encontrar aquel que mejor se ajuste a lo que necesitamos.

Uno de los muebles más útiles que puedes adquirir para decorar tu vivienda se trata de la Cajonera Serie One a la venta en Leroy Merlin. A continuación, te hablaremos en detalle acerca de las características y virtudes que ofrece este mueble, disponible a través del catálogo online de Leroy Merlin con un descuento del 9,18%.

La Cajonera Blanca Serie One de Leroy Merlin cuenta con una altura de 110,9 centímetros, anchura de 80 centímetros y profundidad de 40 centímetros. Se distribuye al cliente en forma de kit que, tras su montaje, permite el disfrute de un total de 5 cajones con diseño de frente cerrado. Carece, además, de cierre amortiguado, por lo que sus usuarios deberán tener cuidado a la hora de cerrar los cajones si desean evitar que el mueble sufra daños innecesarios.

Destacar que el kit de montaje que se entrega a todos los clientes de Leroy Merlin que han comprado este mueble cuenta con todos los herrajes y tornillería necesarios para facilitar su rápido y sencillo montaje. Además, dispone de un sello FSC, certificado que prueba que la madera empleada para este mueble proviene de bosques gestionados de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

En lo que respecta al material empleado en la fabricación de este mueble, éste se trata de aglomerado melamínico, conocido también como melamina. Dicho tablero está constituido por numerosas partículas de madera cubiertas por láminas de folios decorativos por una o ambas caras. Dichos folios muestran diseños y colores de lo más variados, y son impregnados con resinas melamínicas que le otorgan distintas propiedades.

Comprar en Leroy Merlin por ( 109,00€ ) 98,99€

Por todas estas razones y por su sencillo diseño adaptable a gran variedad de estilos decorativos, consideramos que la Cajonera Blanca Serie One de Leroy Merlin constituye una de las mejores opciones a las que puedes recurrir para aprovechar el espacio libre de tu vivienda. Si estás interesado comprar este artículo, has de saber que la tienda online de Leroy Merlin ofrece un descuento del 9,18% para el precio de la Cajonera Blanca Serie One.

