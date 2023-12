El regalo de Navidad perfecto: zapatillas Nike de mujer rebajadas un 30%

Si no encuentras ningún regalo de Navidad que te convenza, hay algo que nunca falla: un buen par de zapatos. Todos necesitamos calzado, y más si nuestra rutina diaria está repleta de cosas por hacer. Si es así, Nike te lo va a poner muy fácil con su última oferta en zapatillas de deporte. La marca de moda y accesorios deportivos más famosa del mundo entero está de rebajas en su tienda online, y gracias a eso te traemos la oportunidad perfecta para comprar el regalo navideño perfecto, sobre todo si es para una mujer deportista.

¿Y cuál es la propuesta? Las Zapatillas Nike Court Vision, que tienen un descuento del 30% por tiempo limitado en la tienda oficial de Nike. Gracias a esta promoción, este par que suele costar 80 € puede ser tuyo por menos de 56 €. Es una rebaja bastante jugosa y que se va a volver totalmente irresistible si sigues leyendo. ¿Por qué? Porque te vamos a contar todo lo que hace especial a este modelo. Te vamos a enseñar por qué es el regalo de Navidad que faltaba por comprar en tu lista.

Comprar en Nike por ( 79,99 ) 55,97€

Las Zapatillas Nike Court Vision son unas zapatillas deportivas cómodas, duraderas y con estilo. Su diseño es bastante sencillo a simple vista, ya que se centra en combinar el color blanco con el rojo o azul del logo Swoosh de Nike y su parte trasera. Pero hay mucho más que no se ve con un simple vistazo a su look clásico ochentero. Para empezar, están hechas al menos con un 20% de materiales reciclados en una clara apuesta por la sostenibilidad. Para terminar, han cogido lo mejor del baloncesto para dar comodidad y seguridad al pie.

Así encontramos los revestimientos con costuras que refuerzan su durabilidad, o el acolchamiento de la zona del tobillo, o incluso la suela exterior hecha de goma para maximizar el agarre en cualquier suelo, sea urbano, pista o rural. Pisadas más seguras y firmes, pero también mucho más cómodas. Eso es lo que consigue con esta combinación de características tan particular y característica de la marca.

Su mediasuela y suela se fusionan gracias a la confección vulcanizada, lo que refuerza aún más su look y hace que sean unas zapatillas aún más duraderas. No hay más excusas para hacerse con ellas, y más aún sabiendo que están rebajadas a solo 55,97 €. Aprovecha esta oferta y acierta esta Navidad con tu regalo, ¡que no se te escape!

