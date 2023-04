Consigue estos auriculares inalámbricos Lenovo ¡ahora por menos de 22€ en Miravia!

¿Buscas unos buenos cascos inalámbricos que poder usar mientras haces deporte o mientras disfrutas de tus videojuegos favoritos? Lenovo, toda una eminencia en el mundo de la tecnología para el hogar, tiene algo que ofrecerte. En combinación con Miravia, tiene un ofertón en uno de sus mejores auriculares inalámbricos que, de hecho, son a su vez uno de los mejores modelos que hay disponibles en el mercado.

¿De cuál hablamos? De los Auriculares Inalámbricos Lenovo TH30, que están rebajados un 50% por tiempo limitado en esta tienda online. En lugar de pagar los 44 € que suelen costar, tienes la oportunidad de hacerte con ellos por menos de 22 €. Es una rebaja sensacional que se aplica a sus 3 diferentes modelos de colores y que te va a permitir disfrutar de la mejor calidad de sonido a todas horas a cambio de un precio mínimo. De hecho, vamos a explicarte sus características para que veas que esta oferta exprime hasta el último céntimo de su precio.

Comprar en Miravia por ( 43,98 ) 21,99 euros

Con el respaldo de una marca tan famosa dentro del mundo de la electrónica y la música como es Lenovo, estos Auriculares Inalámbricos Lenovo TH30 despuntan por su ergonomía, la calidad de sonido, la portabilidad y la autonomía. En resumen, despuntan en todos los frentes.

Para empezar, su espuma de memoria ofrece la máxima suavidad y una adaptación total tanto a los oídos como a la cabeza, ofreciendo la máxima ligereza y transpirabilidad. Para terminar, su conexión vía Bluetooth 5.1 ofrece una latencia mínima y un mayor alcance respecto al dispositivo al que se conecte (superando los 10 metros), de hecho, cuenta con un modo de juego que reduce la latencia por completo para que no notes retardo alguno al disfrutar de tus videojuegos favoritos.

Si vas a usar este headset en mitad de la calle y con mucho ruido, no hay problema, ya que tiene una tecnología híbrida de reducción de ruido activa ANC válida tanto para escuchar como para hablar a través de sus micrófonos HD. Con todo esto, ofrece una autonomía de hasta 10 horas de reproducción y total compatibilidad con dispositivos iOS y Android, PC y videoconsolas.

¿Y cuándo no lo estás usando? Aunque no tenga estuche, su diseño de diadema permite contraerlo y plegarlo para reducir el espacio que ocupa y que te sea mucho más fácil llevarlo a cualquier parte. Son todo facilidades y calidad a cambio de un precio mínimo. ¿Vale o no vale la pena esta oferta? ¡Hazte ya con los Lenovo TH30!

