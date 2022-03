El día del padre está al caer y es posible que todavía no sepas con qué sorprender a la persona que más quieres en este día tan especial. Es habitual que en estos días, uno acabe cayendo en los regalos de toda la vida: cinturones, perfumes, carteras… sin embargo, existen un sinfín de opciones de regalos personalizables con los que podrás sorprender a tu padre el 19 de marzo.

Te dejamos un listado con algunos de los regalos personalizados más originales que puedes encontrar en internet. Seguro que encuentras la idea perfecta para regalar y sorprender en el día del padre.

Cojín Fotoprix con foto y texto personalizado

Este es un regalo ideal para completar la decoración de tu hogar. Podrás personalizar este cojín con tu foto y texto favorito. Se trata de un modelo muy sencillo de limpiar ya que contiene una cremallera lateral con la que podrás sacar todo el relleno antes de iniciar la limpieza. Además, gracias a su tejido de ata calidad lo podrás planchar sin ningún problema.

Pulsera de cuero

Si tu padre es un amante de los complementos, esta opción es ideal para ti. Se trata de un modelo de pulsera de cuero con cuentas incorporadas que podrás personalizar gracias a sus grabados únicos. Es una pulsera de alta calidad, y muy resistente, ya que está compuesta por cuero y acero inoxidable.

Cuadro personalizado

Este regalo está pensado para los más nostálgicos y amantes de coleccionar buenos y bonitos recuerdos. Podrás escoger tu cuadro personalizado para regalar en el día del padre, y es que la marca Wood cuenta con diferentes y exclusivos modelos en los que podrás editar el texto para personalizar tus propios mensajes hacer que tu cuadro sea único y especial.

Se trata de un portarretrato tallado en madera maciza natural disponible en dos tamaños diferentes: 46x33cm. y 60x44cm.

Jarra de cerveza y estuche de madera con grabado personalizable

Este es un regalo para los amantes de la cerveza. Se trata de un diseño de jarra de cerveza exclusiva, que podrás grabas con el nombre de tu padre y el tuyo. Para hacer este regalo aún más completo, este set incluye un estuche en madera que también podrás grabar. El tamaño de esta jarra de cristal es de 510 mililitros y 79,7 milímetros de diámetro por 150 milímetros de altura.

Poster acolchado

Si quieres sorprender a tu padre en este día tan especial, y además decorar la casa con un regalo exclusivo, esta opción es ideal para ti. En Fotoprix han creado unos diseños exclusivos de posters acolchados que podrás personalizar para el día del padre. Están disponibles en varios diseños exclusivos e incluyen colgador.

Taza personalizada

Este regalo es perfecto si quieres alegrar todas las mañanas a tu padre. Se trata de un modelo de taza de cerámica de alta calidad, que podrás personalizar con las tres fotos que tú elijas. Es un modelo muy resistente que podrás introducir en el microondas o lavavajillas. La impresión que escojas quedará integrada en la taza y formará parte de la mismo. A diferencia de otras técnicas, la imagen impresa no se percibe al tacto, con colores vivos en intensos, que no se rayan y no pierden color con el paso del tiempo.

Camisetas personalizadas

Si quieres ir a juego con tu padre en este día tan especial, aquí tienes la opción perfecta. Con estas camisetas personalizables, podrás sorprender este día del padre. Se trata de un pack de dos camisetas “De tal palo…” y “…tal astilla” personalizables con sus nombres. Las camisetas están disponibles en las tallas XS, S, M, L y XL.

