Estas zapatillas Nike Air Force 1 para mujer son un chollazo: ¡están rebajadas a mitad de precio!

¡No busques más! Si necesitas unas nuevas zapatillas de deporte para tus looks más casuales, o para disfrutar de tu intenso y ajetreado día a día con algo más de comodidad, aquí tienes una oportunidad única. Nike, una de las marcas de moda deportiva más famosas del mundo, está de ofertas para comenzar el año, rebajando algunos de sus mejores modelos de deportivas para mujer a unos precios que parecen imposibles.

Aquí te traemos la mejor muestra de ello. Solo por tiempo limitado y solo en la tienda oficial de Nike vas a poder comprar las Zapatillas Nike Air Force 1 PLT.AF.ORM con un descuento del 50%. Sí, en lugar de pagar los 130 € que cuestan habitualmente, ahora te las puedes llevar por menos de 65 €. Un descuentazo perfecto para empezar el año e ideal para hacerte con unas zapatillas de deporte para mujer que destacan por su estilo moderno y por ofrecer una comodidad y seguridad envidiables. ¿No te lo crees? Pues sigue leyendo, porque te lo vamos a contar todo sobre ellas.

Comprar en Nike por ( 129,99 ) 64,97€

Disponibles en color blanco puro, las Zapatillas Nike Air Force 1 PLT.AF.ORM ofrecen la combinación perfecta entre el estilo clásico de la familia AF1, tan cómodo y fácil de combinar, con la tecnología más avanzada de seguridad, protección y comodidad para los pies de Nike. Tienen un toque especial frente a modelos anteriores gracias a la nueva mediasuela elevada que poseen, lo que choca con la elegancia de su diseño para dotarlo de un acabado más informal y, al mismo tiempo, ofrecer una mayor amortiguación al caminar o al correr.

Acabado de piel que permanece siempre impecable, la tradicional y eficiente amortiguación Air en la zona del talón que trae lo mejor del baloncesto a tu día a día y nuevos detalles como la chapa en los cordones o el forro extrasuave que cambia el tacto y les da un aire diferente a estas zapatillas. Todo esto se fusiona para reflejar todo lo que hace a Nike un referente dentro y fuera del mundo del deporte y la moda.

La suela exterior está hecha de goma para garantizar el agarre en cualquier superficie, la puntera entallada refuerza su ajuste al pie y su acabado general te acabará enamorando si no lo ha hecho ya. No te lo pienses más y llévate ya estas zapatillas Nike a casa aprovechando que están de oferta. No te lo pienses mucho, porque ese precio de solo 64,97 € es algo que no vas a poder ver todos los días.

