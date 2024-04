Esta potente plancha de vapor ahora está casi a mitad de precio ¡solo en Amazon!

No hay nada peor que ir a ponerte tu camisa favorita y descubrir que está arrugada y no puedes usarla. La solución a este problema es sencilla, ya que basta con un buen planchado. El problema es que tener una buena plancha es algo que no está al alcance de todo el mundo, o al menos no lo estaba. La famosa marca de electrodomésticos AEG te trae una oportunidad única, con una potente plancha de vapor que está entre sus mejores modelos a un precio sorprendentemente bajo.

Solo por tiempo limitado, tienes la oportunidad de comprar la Plancha de vapor AEG SI6 en Amazon con un descuento del 48%. Te puedes llevar este modelo casi a la mitad de precio, pagando menos de 39 €, en lugar de los casi 75 € que suele costar habitualmente. ¿Vale la pena hacerse con ella aprovechando esta rebaja? Te adelantamos que sí. Aunque, si necesitas más información para salir de dudas, sigue leyendo. Te lo contamos todo sobre ella a continuación.

Comprar en Amazon por ( 74,95 ) 38,99€

La Plancha de vapor AEG SI6 es la solución de planchado perfecta, con unos resultados tan rápidos como satisfactorios. Tiene una potencia de 2500 W con la que garantiza no solo un calentamiento rápido, sino también una distribución uniforme de vapor para eliminar hasta las arrugas más difíciles de la ropa en tan solo 30 segundos. Su golpe de vapor de hasta 200 g/min y vapor continuo de 40 g/min se encargan de darte todas las facilidades que puedas necesitar en los tejidos más complicados.

Una de las claves de la AEG SI6 es su suela. Cuenta con un recubrimiento especial resistente a arañazos gracias a la tecnología GLISSIUM 175. Viene con varios agujeros que facilitan la distribución uniforme del vapor y el deslizamiento suave sobre cualquier tipo de tela, lo que facilita enormemente el planchado.

La seguridad es una prioridad para AEG, y este modelo lo demuestra con el sistema de apagado integrado de tres posiciones, que apaga automáticamente la plancha si se deja en posición vertical, de lado o sobre la ropa. Además, el indicador de calor en la punta de la suela te advierte de la temperatura de la plancha, evitando posibles accidentes. Asimismo, incluye tecnología antigoteo que evita las marcas de agua cuando la temperatura baja.

Hay que destacar también la función Autoclean, que usa la solución FlushClean para acabar con la cal fácilmente y alargar mucho más la vida útil de la plancha. No se obstruirá como sucede con otros modelos. ¿Y sabes lo mejor de todo? Que ahora puedes comprarla por solo 38,99 €. Es una oportunidad que no debes dejar escapar.

