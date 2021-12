Los antiguos empleados de los Suns que estuvieran atados por cláusulas de confidencialidad en sus contratos podrán romperlas y declarar con total libertad en el proceso que la NBA sigue contra Robert Sarver, propietario del Real Mallorca y de la franquicia de Phoenix, a quien se acusa de racismo y de machismo. Tres nuevos abogados de la firma Watchell Litpon se han incorporado como refuerzo a las investigaciones que desde el pasado 16 de noviembre se llevan a cabo en la capital de Arizona.

Según el periodista de la ESPN Baxter Holmes, autor del reportaje en el que se denunciaba la conducta irregular de Robert Sarver, la NBA ha dado luz verde a que se rompan las cláusulas de confidencialidad de los antiguos empleados que puedan estar relacionados con la investigación que se lleva a cabo contra el banquero de Arizona, que se ha puesto a disposición de los investigadores y que sigue proclamando su inocencia, tal y como declaró el mismo Sarver en el periódico The Republic, en el que aseguró que «quiero llegar al fondo de esto».

De acuerdo a la información de Holmes, los empleados a los que se ha liberado de las cláusulas de confidencialidad ya han comenzado a elaborar completos dossiers que pondrán a disposición de los abonados de Watchell Lipton para que sean incluidos en el proceso de la investigación, que se prolongará durante un par de meses más por lo menos, pero que ahora está viviendo uno de sus capítulos más intensos, ya que se están tomando múltiples declaraciones.

Before their interviews, current and ex-employees have prepared extensive notes about allegations they wanted to share, dates of incidents and names of other witnesses to specific accounts. Three additional Wachtell lawyers were in Phoenix this week to help conduct interviews. https://t.co/sYxOnomLbf

— Baxter Holmes (@Baxter) December 11, 2021

El Real Mallorca sigue sin efectuar el menor comentario sobre el proceso en el que se ha visto envuelto su máximo accionista, pero el presidente del club, Andy Kohlberg, que se encuentra actualmente en la isla, a la que llegó el pasado fin de semana tras asistir en Madrid a la victoria del equipo ante el Atlético en el Wanda Metropolitano, sí publicó una extensa carta en la cuenta de Twitter de los Phoenix Suns asegurando que en 17 años de relación «jamás he advertido en Robert este tipo de conductas».

También el entrenador de los Brooklyn Nets Steve Nash, socio de Sarver en el Mallorca, ha dicho que «para nada ha sido así mi experiencia con él». Nash, no obstante, agregó que «me siento muy sensible hacia estos temas» y dijo que se sentía «muy triste» por lo que le estaba pasando a Sarver.

