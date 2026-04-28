El altavoz portátil más infravalorado del momento cuesta 25 € y es mucho mejor que otros que cuestan el doble

Tu jardín es el lugar favorito de tus amigos y tu familia para quedar y reuniros. Es el sitio casi perfecto, solo le falta tener algo de música para rizar el rizo. ¿Quieres una solución práctica? El Altavoz portátil Kenwood AS-60BT. ¿Por qué este modelo? Porque tiene 5 W de potencia, 8 horas y media de autonomía, se conecta a otros altavoces, cuenta con Bluetooth y hasta lector de tarjetas para no depender de otro aparato. Ah, ¡y solo cuesta 24,90 €!

Es un altavoz portátil que hace honor a su categoría, y su marca. Pensado para usarlo en playas, piscinas o donde quieras gracias a su certificación IPX7 y con una calidad de sonido sorprendente. ¿Pequeño y barato? Sí. ¿Bueno y sorprendente? También.

Lo mejor de este altavoz Bluetooth

Se puede sumergir hasta 1 metro en el agua gracias a su certificación IPX7. Te lo puedes llevar a la piscina y la playa sin miedo.

Se puede conectar con otro AS.60BT para conseguir sonido estéreo y envolvente sin cables.

Tiene lector de atarjetas microSD para usarlo sin ningún otro dispositivo.

Se carga por USB-C y pesa solo 225 gramos. Es perfecto para llevarlo donde quieras.

Altavoz portátil Kenwood AS-60BT

El Altavoz portátil Kenwood AS-60BT es el ejemplo perfecto de la frase «pequeñito, pero matón». Aunque sea tan compacto, tiene un altavoz de 45 mm de 5 W de potencia que va genial para poner un hilo ambiental o incluso dar vidilla a una fiesta. Está pensado para llevártelo a cualquier parte gracias a su certificación IPX7, pero también para conectarlo a cualquier cosa. Como tiene Bluetooth 5.4, tiene mucho alcance y, sobre todo, mucha estabilidad. Lo puedes vincular a tu teléfono, tu tele o hasta tu consola si quieres, aunque trae lector de tarjetas para no depender de nada. Es como un diminuto equipo de música que pesa solo 225 gramos y aguanta hasta 8 horas y media ininterrumpidas con solo 3 horas y media de carga. Casi te vas a olvidar de que lo llevas encima hasta que lo usas.

Es, sin duda, un altavoz Bluetooth pensado para terrazas o para reuniones con amigos o familia en lugares al aire libre. Al ser tan resistente y pequeño, te lo puedes llevar a donde quieras

¿Qué opinan los usuarios de este altavoz portátil?

Te podemos resumir todas las opiniones en que su relación calidad/precio es inmejorable, como dice una de las reseñas que hemos recopilado. Los usuarios están contentísimos con su potencia y portabilidad, además de por lo bien que suenan. Y eso es lo importante:

«Excelente altavoz. Pequeño, manejable, muy buen sonido y muy práctico.»

«¿Pequeño? Sí. ¿Bonito? Sí. ¿Potente? También. Para lo que cuesta, ofrece solidez, un sonido agradable y limpio y con una estética muy agradable.»

«Bonito y sólido, suena muy bien para el tamaño, incluso los graves son muy completos. Relación calidad/precio inmejorable.»

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