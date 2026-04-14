Scrapworld Madrid 2026: El festival que redefine el streetwear

Si te mueves por el mundillo de las zapatillas y la ropa de calle, seguro que ya tienes los dedos cruzados para que llegue el último fin de semana de abril. Los días 25 y 26 de abril de 2026, el Pabellón 8 de IFEMA MADRID abrirá sus puertas para la octava edición de Scrapworld, consolidada ya como la feria de cultura urbana más potente de toda España. Lo que empezó casi como un intercambio de cromos entre amigos apasionados por el «hype» ha mutado en un evento masivo que marca el paso de la industria y que nadie en la capital se quiere perder.

Esta nueva entrega no es una simple feria de muestras; es una radiografía de lo que mola ahora mismo. Durante dos jornadas intensas, el recinto ferial se llenará de coleccionistas, curiosos y figuras de la escena que buscan algo más que una simple prenda: buscan pertenecer a un movimiento. La organización ha prometido que esta edición será la más bestia hasta la fecha, mezclando compras exclusivas con un ambiente que es puro asfalto.

Un escaparate único para las marcas que dictan las reglas

El corazón de Scrapworld late en sus stands. Este año, el despliegue de firmas nacionales e internacionales es, sencillamente, de otro nivel. Podrás pasear entre expositores que traen desde los lanzamientos más limitados de las grandes multinacionales del calzado hasta esas joyas de marcas locales que están reventando el mercado a base de diseño propio y mucha actitud. No estamos hablando de ropa de serie; hablamos de piezas que muchas veces se agotan en minutos en internet y que aquí puedes tocar y probarte.

Lo que hace que el Pabellón 8 sea diferente es que las marcas no se limitan a colgar perchas. La guerra por ver quién tiene el puesto más llamativo se traduce en activaciones sorprendentes y regalos constantes. Puedes encontrarte desde máquinas de gancho con zapatillas de cientos de euros hasta talleres de personalización donde dejar tu ropa con un toque único. Es, básicamente, un parque de atracciones para los que ven la moda como una forma de vida.

Música urbana, charlas y el «quién es quién» del sector

Si te cansas de mirar zapatillas (si es que eso es posible), el evento tiene un as en la manga: su programación cultural. El escenario principal será un hervidero con actuaciones de música en directo. El género urbano, desde el trap más crudo hasta los ritmos más actuales, pondrá la banda sonora a las compras. Es ese ambiente de festival, con el sonido de los bajos retumbando, lo que le quita cualquier aire de seriedad al recinto y lo convierte en una fiesta de dos días.

Pero Scrapworld también es un sitio para aprender y debatir. Se han organizado charlas con personajes públicos y expertos que saben de qué va la vaina. En estos encuentros se hablará de todo: desde cómo montar tu propia marca desde cero hasta hacia dónde va el coleccionismo digital o la reventa. Es el momento de escuchar a los que están arriba y entender cómo funciona el negocio por dentro, lejos de los filtros de Instagram.

Todo lo que necesitas saber para no quedarte fuera

Si tienes pensado ir, más vale que te organices bien. El horario para el público general es de 12:00 a 22:00 horas, pero ojo al dato: si tienes entrada VIP, puedes entrar a las 11:00 horas. Esa hora de margen es oro puro si vas a por algo muy concreto que sabes que va a volar. Ya sabemos cómo funciona esto: los más rápidos se llevan lo mejor.

Llegar a IFEMA es fácil, pero mi consejo es que pases del coche si no quieres volverte loco buscando sitio o pagando parkings caros. La mejor opción es el transporte público. Tienes la Línea 8 de Metro (estación Feria de Madrid) que te deja en la misma puerta. Si eres más de bus, las líneas 73, 112 y 122 te sirven perfectamente. Para los que vienen de fuera o prefieren el coche, el acceso por la M11 o la M40 es directo, pero llega con tiempo de sobra porque las colas se ven desde lejos.

En resumen, la octava edición de Scrapworld viene para confirmar que la moda urbana no es una moda pasajera, sino un pilar central de la cultura joven. Prepárate para quemar la suela por el Pabellón 8, ver mucha cara conocida y, si hay suerte, llevarte a casa esa pieza que llevas meses rastreando. ¡Nos vemos en IFEMA!