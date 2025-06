Mad Cool 2025 desvela su cartel más ambicioso: Olivia Rodrigo, Muse, Iggy Pop, Alanis Morissette y más de 70 artistas

El Mad Cool Festival 2025, uno de los eventos musicales más destacados a nivel mundial, celebrará su octava edición del 10 al 12 de julio en el espacio Iberdrola Music (Madrid). El cartel, que ya está dando que hablar, incluye a grandes nombres como Olivia Rodrigo, Muse, Alanis Morissette, Iggy Pop, Noah Kahan, Weezer, Nine Inch Nails, Justice, Gracie Abrams, Thirty Seconds to Mars y muchos más.

Como gran novedad, este año el festival suma una jornada extra: Brunch Electronik x Mad Cool, que se celebrará el domingo 13 de julio y estará dedicada a lo mejor de la música electrónica. El cartel de este día incluye a Peggy Gou, Jungle (DJ Set), Mau P y Macarena Hoffmann, en una propuesta inédita que promete cerrar el festival con una experiencia vibrante.

Un cartel de lujo encabezado por Olivia Rodrigo

La artista estadounidense Olivia Rodrigo, ganadora de tres premios Grammy, será una de las grandes protagonistas del festival. Su éxito global con Drivers License y los temas de su aclamado segundo álbum Guts como vampire o get him back! harán vibrar al público madrileño.

Regresos esperados y leyendas del rock

El icónico grupo británico Muse regresa al Mad Cool tras su participación en 2022, sustituyendo a Kings of Leon. Esta será su única fecha confirmada en España dentro de su gira europea. También se suma Iggy Pop, el legendario “Padrino del Punk”, con un show cargado de clásicos.

Alanis Morissette volverá a Madrid para rendir homenaje a su disco icónico Jagged Little Pill (1995), que marcó una generación con himnos como You Oughta Know. Por su parte, Thirty Seconds to Mars, la banda liderada por Jared y Shannon Leto, repasará su trayectoria junto con su nuevo álbum It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day.

Más de 70 artistas para todos los gustos

La edición 2025 reúne a una gran variedad de artistas y estilos, incluyendo a:

Gracie Abrams, joven promesa del pop nominada al Grammy

Weezer, con su esperado regreso a Madrid tras más de 20 años

Noah Kahan, figura del folk-pop estadounidense

Benson Boone, revelación con su éxito Beautiful Things

St. Vincent, Glass Animals, Arde Bogotá, Residente, Bad Nerves, Jet, Kingfishr, Kaiser Chiefs, Geordie Greep, Chloé Caillet, entre otros.

Un festival con historia

Desde su debut en 2016, el Mad Cool Festival ha contado con actuaciones históricas de artistas como The Cure, Neil Young, Depeche Mode, Arctic Monkeys, Green Day, The Who o Foo Fighters. En 2018, recibió el Premio NME al Mejor Cartel del Año, consolidándose como uno de los festivales más relevantes de Europa.