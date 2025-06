Iron Maiden ofrecerá su único concierto en España el 5 de julio en Madrid

La legendaria banda británica Iron Maiden regresará a Madrid el próximo sábado 5 de julio de 2025 con su nueva gira mundial “Run For Your Lives World Tour 2025–26”. Será la única fecha en España de este esperado tour y tendrá lugar en el Riyadh Air Metropolitano (Estadio Cívitas Metropolitano), uno de los recintos con mayor capacidad de la capital.

El concierto arrancará a las 19:30 h con la actuación de la banda sueca Avatar, encargada de abrir la velada. Iron Maiden subirá al escenario a partir de las 20:50 h, en un espectáculo que promete repasar sus grandes clásicos junto a nuevas composiciones, con su característico despliegue escénico y visual.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Iron Maiden sigue siendo uno de los referentes indiscutibles del heavy metal a nivel mundial. Tras su última visita a España, la banda vuelve con una producción de gran formato y una única oportunidad para verlos en directo en territorio nacional. Su regreso a Madrid es una oportunidad única para revivir himnos como The Trooper, Fear of the Dark o Wasted Years, junto a las nuevas composiciones que siguen ampliando su legado.

Las entradas están a la venta a través de los canales oficiales del concierto y puntos de venta autorizados.