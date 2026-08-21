Cartelera de cine: estrenos del 21 de agosto de 2026

La recta final del verano suele traer sorpresas a las salas españolas, y este viernes no se queda atrás. Quienes busquen acción de la vieja escuela, adrenalina en estado puro o dramas de esos que te dejan dando vueltas en la cabeza al salir de la proyección tienen una cita obligada. Llega una batería de títulos diversa, pensada tanto para quienes devoran palomitas como para los espectadores que prefieren el circuito de autor.

Acción a puerta cerrada y supervivencia extrema en pantalla grande

Jason Statham vuelve a hacer de las suyas. En El motín, bajo las órdenes del realizador francés Jean-François Richet, el actor británico se mete de lleno en un ambiente claustrofóbico donde el peligro acecha en cada esquina. La película sitúa a su protagonista en una prisión de alta seguridad donde todo salta por los aires en cuestión de minutos. Con Annabelle Wallis y Roland Møller completando el reparto, la producción no da tregua: peleas cuerpo a cuerpo, tensión que se corta con cuchillo y un ritmo endiablado que no deja espacio al aburrimiento.

Cambiando radicalmente de registro, Ridley Scott demuestra que a sus años sigue teniendo una pulso envidiable para la narrativa épica. La constelación del perro nos traslada a un mundo devastado donde la soledad pesa más que el propio entorno. Con un trío protagonista formado por Jacob Elordi, Margaret Qualley y Josh Brolin, la historia esquiva los clichés del género posapocalíptico para centrarse en los vínculos mínimos que sostienen la cordura cuando ya no queda casi nada en pie. Una apuesta visualmente impactante que demanda la pantalla más grande posible.

Por su parte, los seguidores de las propuestas híbridas que cruzan la música con el audiovisual tienen marcada en rojo la llegada de Ghost: 2 Big To Rig. Dirigida a cuatro manos por Amir Juan Chamdin y Jim Parsons, este proyecto cuenta con el carisma de Tobias Forge y Per Eriksson. Más que un concierto filmado o una ficción al uso, la cinta plantea un viaje lisérgico sobre la fama, los escenarios y los mitos modernos.

Talento nacional: del drama íntimo al cine sobre el terreno

El cine español firma esta semana algunos de los platos más potentes de la jornada. Rodrigo Sorogoyen regresa a las salas con El ser querido, una película que vuelve a poner a prueba los nervios del espectador mediante diálogos afilados y situaciones límite. Tener a Javier Bardem, Victoria Luengo y Raúl Arévalo en el mismo encuadre es jugarse el tipo, y el director madrileño saca petróleo de esa mezcla. La trama indaga en los secretos familiares que explotan cuando menos se espera, congelando la sonrisa a base de realismo.

La cosecha patria se completa con A fuego, la propuesta de Estel Díaz. Con un reparto joven encabezado por Zoe Bonafonte, Miquel Melero y Marc Soler, la historia retrata los choques generacionales en las periferias urbanas con una mirada fresca y sin moralinas. A su lado, La sombra del nogal, dirigida por Manuel García Gil, ofrece un contrapunto íntimo. Se trata de un drama rural de pausa, silencio y tierra que reflexiona sobre las deudas no saldadas con el pasado.

Sustos, carcajadas y animación para la taquilla del fin de semana

El género de terror no falla a su cita estival. Llega Insidious: Fuera del más allá, dirigida por Jacob Chase, para intentar arrebatar el sueño a los más valientes. En esta ocasión, Amelia Eve y Brandon Perea se ven atrapados en el entramado espiritual que lanzó a la fama la saga, acompañados de nuevo por la veterana Lin Shaye. Hay sustos bien construidos, sombras inquietantes y ese tono inquietante que los fans de la franquicia reconocen al instante.

Para el público familiar, la baza ganadora tiene nombre propio: Tadeo Jones y la lámpara maravillosa. Enrique Gato retoma la saga del albañil más aventurero del cine con las voces de Oscar Barberán, Michelle Jenner y Luis Posada. En esta cuarta entrega, los enredos mitológicos y los chistes visuales se suceden sin pausa, garantizando el entretenimiento de los más pequeños y guiños simpáticos para los adultos que los acompañan.

La comedia romántica gamberra viene de la mano de Will Gluck en Una noche al año. El reparto, con Monica Barbaro, Callum Turner y Maya Hawke, funciona como un reloj en esta historia sobre compromisos absurdos, líos de pareja y decisiones desafortunadas en fechas señaladas.

Miradas internacionales y un aniversario de infarto

El circuito independiente aporta dos piezas de enorme valor narrativo. Desde la República Checa nos llega El coro de Praga, un trabajo de Ondrej Provaznik con Juraj Loj, Kateřina Falbrová y Maya Kintera que penetra en los pasillos oscuros de la alta exigencia artística. Paralelamente, la realizadora Erige Sehiri presenta Prometido el cielo, una mirada coral protagonizada por Aïssa Maïga, Deborah Christelle Lobe Naney y Laetitia Ky sobre la resistencia cotidiana de un grupo de mujeres en un entorno hostil.

El broche de oro lo pone la nostalgia. Cumplir 25 años no ocurre todos los días y las salas han querido celebrarlo reestrenando The Fast and the Furious (A todo gas). La cinta de 2001 dirigida por Rob Cohen vuelve a proyectar el origen de la saga con Paul Walker, Vin Diesel y Michelle Rodriguez en plenitud. Escuchar rugir esos motores de nuevo en una sala oscura es la excusa perfecta para recordar cómo empezó todo antes de que la franquicia volara por los aires.

Con semejante menú sobre la mesa, la decisión de qué entrada comprar este fin de semana no va a ser nada sencilla.