Antonio José nos emocionó con sus preciosas palabras hacia Antonio Orozco

Antonio José está siendo una de las grandes sensaciones en esta nueva etapa de ‘La Voz’. Está ejerciendo de asesor del equipo de Paulina Rubio y, siendo honestos, lo está haciendo excepcionalmente bien. De hecho, muchos son los que piden que, en otra edición, sea él elegido como coach.

Todo este reconocimiento es más que merecido y es que él, mejor que nadie, conoce por lo que están pasando los talents de ‘La Voz’. Hace unos años, Antonio José era uno de ellos y pertenecía al equipo de Antonio Orozco. Mucho ha pasado desde entonces y, gracias a esa oportunidad, su vida cambió de manera radical.

Por ese mismo motivo, durante la emisión de las primeras batallas de ‘La Voz’, Antonio José no dudó un solo segundo en brindar unas emotivas palabras a Antonio Orozco. Él fue su coach, su mentor, su consejero, su amigo y su confidente. Lo fue todo para él en esos instantes de su vida.

“Yo le debo tantas cosas a este programa”, comenzó a explicar Antonio José, antes de acercarse a Antonio Orozco. “Cuando yo llegué aquí, la primera vez que conocí a este gran artista y mejor persona, recuerdo que me enseñó a creer en mí”, comentó el intérprete de ‘Solo Dime’.

“Si no hubiera sido porque apretaste el pulsador, probablemente la vida no me habría cambiado. Este programa y él me cambiaron la vida”, aseguró un Antonio José completamente emocionado. Pero continuó explicándose: “Te lo digo delante de toda España y de todo el mundo”.

Es evidente que lo que vivimos en ‘La Voz’ allá por el año 2015 fue sencillamente mágico y aún está presente en nuestra memoria. Antonio José se ganó a pulso estar en el equipo de Antonio Orozco, ganar esa edición y, sobre todo, ser uno de los artistas más prometedores de la industria española. ¡Muy merecido!