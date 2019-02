¿Por qué tienen pezones los hombres?

Los pezones de los hombres surgen como parte más de la evolución del cuerpo, pues surgen cuando se forma el feto.

Que los hombres tienen pezones esto está claro, pero no lo es tanto por qué los tienen y cuál es el motivo por el cual los pezones de los hombres no están desarrollados ni hay pechos. Los pechos tienen la función, entre otras, de amantar a los hijos y es por esto que las mujeres suelen tenerlos más desarrollados.

Entonces si cada parte del cuerpo tiene su función, ¿qué representan los pezones en los hombres? Pues en realidad nada porque no tienen utilidad. Los pezones de los hombres surgen como parte más de la evolución del cuerpo. Cuando el feto se forma, sobre la cuarta semana del proceso de gestación, empieza a desarrollar las denominadas crestas mamarias, y luego aparecen los pezones, cuando esto sucede ni siquiera se sabe el sexo del bebé.

Posteriormente, alrededor de la sexta o séptima semana de gestación, el gen en el cromosoma Y introduce las modificaciones para determinar si es niño o niña, y en el segundo caso, se empiezan a formar los testículos. Una vez formados, éstos comienzan a producir testosterona hacia la novena semana de embarazo.

Ya no es hasta la adolescencia cuando las mujeres desarrollan las mamas y los pezones, que ya se preparan para alimentar a un futuro hijo a través de la lactancia materna. Pero los hombres no y esto es simplemente porque la evolución del ser humano no es perfecta. Es algo que está ahí en el cuerpo aunque no sirva de nada.

De manera que los pezones de los hombres no se quitan porque no molestan ni resultan negativos ni perjudiciales para ellos. Digamos que es una parte más del cuerpo. Podemos afirmar que no es ningún misterio ni tienen una acción concreta, simplemente permanecen en el cuerpo porque muchas veces la evolución conserva partes de nuestro cuerpo que no son útiles, pero que no implican que vayan a hacer mal a otras funciones.

No siempre nuestro cuerpo responde a una lógica, aunque muchos piensen que sí, pues hay muchas otras partes del cuerpo, tanto de hombres como de mujeres que no sirven para nada y no realizan una función concreta. Es decir que la naturaleza no es siempre inteligente.