Looks de Nochebuena de Sfera: los mejores vestidos y monos para brillar

Se acerca la Navidad por lo que seguramente estarás pensando ya en todos los looks y lo que te vas a poner durante las celebraciones más importantes de esta época. Entre las tiendas que no podemos dejar escapar está Sfera que cuenta siempre con grandes propuestas con respecto a la moda que es tendencia pero además, ya ha lanzado su colección de fiesta para las fechas navideñas así que toma nota porque estos son los looks de Nochebuena de Sfera, con los mejores vestidos y monos para brillar.

Los mejores looks de Nochebuena de Sfera

Sfera es una de esa firmas imprescindibles cada temporada, pero de forma especial siempre recurrimos a ella cuando se trata de elegir un buen look para la cena de Nochebuena o la de Nochevieja. Dentro de su colección de fiesta más reciente tienes vestidos y monos como grandes protagonistas, de modo que no dejes escapar esta selección que ahora te mostramos porque son los que están arrasando.

Vestidos de Sfera para Nochebuena

Vestido de lentejuelas con rombos. No podrás dejar de atraer todas las miradas con este modelo ideal también para Nochevieja. Precio: 59,99 euros.

Vestido de flores con tul. Un modelo tendencia por su apuesta por el diseño «cut out». De color negro. Precio 39,99 euros.

Vestido aplique flor. Otro modelo en el que las flores son protagonistas pero que destaca además por ser de manga larga. Precio 39,99 euros.

Vestido midi estampado. Si eres más de vestidos largos, este diseño midi de terciopelo con estampado es de los mejores para lucir en nochebuena. Precio 49,99 euros.

Vestido brillo. Y en el caso de que seas algo friolera, nada como elegir este modelo de manga larga y que tiene además cuello alto. La espalda eso sí tiene una ligera obertura. Precio: 19,99 euros.

Vestido frunces. Los vestidos de frunces o con fruncidos son ahora tendencia. En Sfera tienes modelos tan bonitos como este de color lila. Precio: 35,99 euros.

Monos de Sfera para Nochebuena

Mono básico. Las propuestas de monos de Sfera no son tan variadas como en el caso de los vestidos pero tienes algunas que no puedes dejar escapar como este modelo básico de lúrex combinado con cuello de pico. Precio: 35,99 euros.

Mono de lentejuelas. Si deseas brillar realmente las lentejuelas de este mono te ayudarán a ello. La parte de arriba está repleta de lentejuelas mientras la de abajo es de color negro. Precio: 39,99 euros.

Mono de cuadros. Por último, un mono muy original gracias a su estampado de cuadros con el que lucirás elegante y seguro que no pasarás frío. Precio: 59,99 euros.