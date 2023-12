El top de lentejuelas viral de Sfera que ya se está agotando: corre que vuela

Sfera tiene el top de lentejuelas viral que ya se está agotando, tendrás que darte prisa con una prenda que está volando de las tiendas. Es un tipo de prenda que nos sumerge de lleno en una Navidad en la que seguro que vamos a necesitar crear looks increíbles. La verdad es que nos ayudará a obtener un tipo de pieza que seguro que triunfará en todos los sentidos con la plena garantía de que tendrá el punto justo de brillos. Vas a poder hacerte con este top a un precio de escándalo y acabar combinándolo con todo tu armario.

Sfera es la marca low cost de referencia

Sin duda alguna la marca de referencia de estos días es Sfera, una de las mejores opciones para darle a nuestro armario el estilo que necesita. La mismísima Letizia Ortiz ha usado sus increíbles vestidos en más de una ocasión, demostrando que es una de las marcas españolas de referencia. Una opción de lo más recomendable que no debes dejar escapar.

Sfera tiene una amplia colección de prendas y complementos festivos para estos días tan especiales que servirán para darle un poco de luz y color a tus estilismos esta temporada. Vas a poder hacerte con todo tipo de prendas y complementos a un precio muy bajo, logrando todo lo que necesitas y más para estas fiestas.

El rojo es una alternativa al plateado o dorado de lo más navideño. Vas a poder hacerte con un tipo de prenda que será totalmente atemporal y que puede alejarte de un estilismo con el que seguro que triunfas. Es un top de esos que destacan y con el que seguro que le vas a sacar mucho jugo en una gran variedad de looks.

Es un top de lentejuelas viral para esta época del año

Las lentejuelas son un elemento esencial de esta época del año, cuando queremos brillar con luz propia y necesitamos hacerlo de una forma excepcional. Las prendas de ropa de estas fiestas son lo que acabará marcando esa apuesta por un brillo que no tiene por qué ser escandaloso.

Puedes optar por darle color al brillo, de esta manera conseguirás enmarcarlo en un tono con el que seguro que cada paso que das descubres una novedad. Una alternativa perfectamente combinable con todo tu armario que no vas a poder pasar por alto, hagas lo que hagas podrás ser la mejor vestida.

Es una buena base para cualquier look festivo. Vas a poder conseguir un look de fiesta con una sola pieza. Solo necesitas combinarla con otras piezas de ropa que te ayudarán a darle el estilismo que siempre has deseado. Simplemente con un tipo de base que será la que marcará el desarrollo del look.

Es de cuello caja y manga larga. Lo más seguro es que no pasarás frío con este tipo de escote que te dará un plus de elegancia. El hecho de que sea un poco corto puedes compensarlo con una falda o pantalón de cintura alta, evitarás enseñar más de la cuenta o incluso ponerte un body debajo que evite que se te vea el ombligo.

El negro es el mejor aliado del rojo. Si quieres conseguir una combinación de colores espectaculares sin duda alguna debes apostar por un tipo de prenda que seguro que te sacará de más de un apuro. Hazte con ella antes de que sea tarde, es una de las grandes estrellas de esta temporada de Sfera.

Tiene a juego una falda larga que te puede ayudar a completar el look, pero si quieres hacerte solo con el top, te costará solo 35,99 euros.