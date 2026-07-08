La zoología celebra un hito esperanzador: Colombia inicia un plan para recuperar al caimán llanero, especie en peligro crítico de extinción

Colombia pone en marcha un ambicioso proyecto para salvar al caimán llanero de la desaparición definitiva. El Gobierno Nacional, junto a diversas instituciones científicas, ha diseñado una estrategia de repoblamiento masivo en la Orinoquia.

Este plan técnico e institucional busca reintroducir ejemplares en sus hábitats naturales, marcando un antes y un después en la conservación de esta especie emblemática de los llanos colombianos.

Estrategia nacional para salvar al caimán llanero de la extinción crítica

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia lidera actualmente un esfuerzo sin precedentes para proteger al Crocodylus intermedius, nombre científico de este reptil.

La ministra Irene Vélez Torres señala que la recuperación y liberación de esta especie constituye «una prioridad absoluta para la biodiversidad del país». El plan contempla no solo el manejo de los ejemplares bajo cuidado humano, sino también una liberación masiva que comenzará la primera semana de julio.

Este hito para la fauna silvestre colombiana responde a un diagnóstico detallado del programa Procaimán. Las autoridades ambientales aceleran las gestiones para trasladar a los individuos desde centros de conservación hacia ecosistemas estratégicos.

La meta principal reside en fortalecer las poblaciones silvestres y asegurar que estos animales, esenciales para el equilibrio hídrico y ecológico, regresen a su entorno natural tras décadas de amenaza constante.

¿Dónde y cómo se ejecutará la liberación masiva en la Orinoquia?

El proceso de reintroducción se desarrollará inicialmente en el departamento del Meta. El Ministerio de Ambiente confirmó la priorización de cinco zonas específicas: Guarrojo, Planas, Manacacías I, Manacacías II y la laguna Las Tolitas. Estos puntos cumplen con los requisitos de seguridad y disponibilidad de recursos necesarios para que el caimán llanero prospere de nuevo en libertad.

La logística de este operativo requiere una coordinación milimétrica entre diversas entidades. El Ministerio de Defensa, junto con la autoridad ambiental regional Cormacarena, apoya las labores de traslado y seguridad.

Los protocolos técnicos exigen una selección rigurosa de los individuos basándose en criterios de salud y genéticos, además de un seguimiento post-liberación que permitirá a los científicos monitorear la adaptación de los reptiles a su hábitat original.

El programa Procaimán refuerza el manejo científico de la especie

Para garantizar la viabilidad a largo plazo, el Gobierno de Colombia implementó medidas preventivas de manejo reproductivo entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Estas acciones incluyen la separación de machos y hembras y la suspensión temporal de incubaciones para evitar la sobrepoblación en los centros de cría mientras avanzan los preparativos de liberación. El objetivo central es optimizar el espacio en la Estación Biológica Tropical Roberto Franco de la Universidad Nacional de Colombia.

La base científica del proyecto se apoya en convenios estratégicos. La Universidad Nacional y la Universidad de los Llanos han firmado acuerdos de entendimiento para mejorar la administración y el cuidado de los ejemplares en cautiverio.

Además, el pasado 22 de junio, el Comité Coordinador para la Categorización de Especies Silvestres Amenazadas se reunió con expertos internacionales para definir la hoja de ruta técnica que guiará las próximas fases de conservación. Este enfoque integral asegura que cada paso del programa cuente con el respaldo de la comunidad investigadora global.