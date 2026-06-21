Un proyecto científico aragonés sugiere que el uso de purines de cerdo como fertilizantes no altera el equilibrio del suelo agrícola

La gestión de los purines de cerdo es un problema y algunas granjas han optado por cubrirlas con paneles solares, pero los científicos aragoneses han comprobado que existe otro método tradicional efectivo: usarlos como fertilizante en agricultura.

La conclusión a la que han llegado es que existen genes de resistencia en algunos purines y en el suelo tras su aplicación, pero no hay cambios drásticos ni descontrolados en la estructura global de la microbiota.

Es decir, el proyecto PURIBIOTIC, una investigación aragonesa, ha confirmado que los purines de cerdo aplicados al suelo agrícola pueden ser útiles en condiciones normales de manejo.

El proyecto aragonés que analiza el uso de purines de cerdo como fertilizante agrícola

El objetivo de PURIBIOTIC es analizar la microbiota de los purines de cerdo y su perfil de antibiorresistencias. El objetivo no es defender el uso del purín a cualquier precio, sino medir con datos qué papel puede tener en los suelos agrícolas.

Además, el proyecto tiene su base en Aragón, ya que participan el Clúster Español de Productores de Ganado Porcino, i+Porc, la Asociación de Defensa Sanitaria Comarcal Nº2 de Ganado Porcino de Ejea de los Caballeros y la Universidad de Zaragoza.

La ejecución está prevista a lo largo de cuatro anualidades, entre 2024 y 2027. Durante ese periodo, el grupo busca caracterizar el perfil bacteriano digestivo de las granjas porcinas por fase productiva y estudiar su relación con los purines.

El proyecto se encuadra dentro del Grupo Operativo PURIBIOTIC y lleva por título Caracterización del perfil de antibiorresistencias en la microbiota de purines para la protección del medioambiente.

Qué ocurre en el suelo agrícola cuando se aplica purín de cerdo

Algunos estudios han señalado que los cultivos con biofertilizantes resisten mejor la sequía, por lo que es importante saber qué ventajas (y desventajas) puede suponer el uso de purines.

Y es que este fertilizante natural proviene en buena parte del tracto intestinal del cerdo, por lo que pueden contener microorganismos y genes de resistencia. La pregunta era qué sucede después, cuando se usan como fertilizante.

Para resolver esa duda PURIBIOTIC ha comparado la microbiota de los purines con la del suelo antes y después de la fertilización. Con ello pueden saber si la aplicación altera el equilibrio bacteriano del terreno o si el suelo mantiene su estructura general.

La conclusión más evidente es que el suelo no es un entorno pasivo, sino un ecosistema diverso, estable y dinámico, capaz de absorber cambios sin que eso implique una ruptura automática de su equilibrio microbiano.

¿Los científicos aragoneses quieren que se usen purines de cerdo con total libertad?

Afirmar que el estudio plantea un uso indiscriminado de purines de cerdo es falso. Es totalmente necesario vigilar cómo se hace.

Por ejemplo, el proyecto ha detectado que pueden encontrarse genes de resistencia en los purines y que, tras la aplicación, algunos pueden aparecer en el suelo. Lo que cambia todo es el alcance.

En condiciones normales de manejo, la fertilización con purines no ha provocado cambios drásticos ni descontrolados en la estructura global de la microbiota del suelo agrícola.