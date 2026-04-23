Hito fundamental para la zoología española: trasladan 15 alimoches de Italia a Extremadura para recuperar la especie

Hay especies animales que forman parte del paisaje durante décadas, pero que, casi sin darnos cuenta, van desapareciendo poco a poco. Este es el caso del alimoche, el buitre más pequeño de Europa, con una longitud de entre 55 y 70 centímetros, que apenas puede encontrarse ya en muchas zonas de España, aunque un proyecto internacional intenta frenar su declive.

15 ejemplares de esta especie han viajado desde Italia hasta Extremadura dentro de ese plan. Acción por el Mundo Salvaje (AMUS) ha puesto en marcha esta iniciativa para criar estas aves en cautividad, reforzar su reserva genética y mejorar el futuro de esta rapaz amenazada.

Extremadura recibe 15 alimoches de Italia para crear un nuevo núcleo reproductor

AMUS completó el traslado de 15 alimoches desde Italia hasta sus instalaciones de Villafranca de los Barros, en Badajoz, dentro de un proyecto de conservación impulsado junto al centro italiano CERM, especializado en la reproducción en cautividad de rapaces.

Las aves salieron de la región de Toscana el pasado 22 de marzo y recorrieron más de 2.200 kilómetros hasta llegar al hospital de fauna salvaje de la ONG extremeña. El objetivo principal pasa por crear un nuevo núcleo reproductor en cautividad que permita aumentar el número de nacimientos y conservar diversidad genética para futuras liberaciones.

El equipo de AMUS ha adaptado nuevas instalaciones para albergar a los ejemplares. Los técnicos han instalado aviarios específicos y sistemas de videovigilancia que permitirán seguir en tiempo real el comportamiento de las parejas y ajustar el proceso reproductivo.

Durante los primeros años, especialistas italianos trabajarán junto al equipo extremeño para compartir técnicas y mejorar el éxito del programa. Endesa, el Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Extremadura colaboran también en esta iniciativa.

Así está la situación de los alimoches en Europa

Italia atraviesa una situación crítica con esta especie. El país apenas conserva una decena de parejas reproductoras en el sur tras décadas de declive marcadas por el furtivismo. España mantiene una población mayor, aunque el alimoche sigue catalogado como vulnerable por la presión de varias amenazas que han frenado su recuperación.

El uso ilegal de cebos envenenados figura entre las principales causas de mortalidad, pero no es la única. La especie también sufre electrocuciones en tendidos eléctricos, cada vez encuentra menos alimento por el cierre de muladares y afronta molestias humanas en sus áreas de cría y nidificación.

Si el proyecto logra sacar adelante nuevas crías, parte de los pollos nacidos en Extremadura viajarán a Italia para reforzar la población salvaje. Otros ejemplares podrían quedarse en España para apoyar futuras reintroducciones o reforzar núcleos debilitados.

Cómo es el alimoche, el buitre más pequeño de Europa

El alimoche común, conocido también como buitre egipcio, es la rapaz carroñera más pequeña de Europa. Los adultos destacan por su plumaje blanquecino, sus alas con plumas negras y su cara amarilla, mientras que los ejemplares jóvenes presentan tonos marrones oscuros durante sus primeros años de vida.

La especie habita en zonas montañosas y cortados rocosos donde instala sus nidos. La mayoría de ejemplares que viven en la península ibérica migran cada año hacia África subsahariana al terminar la época de cría.