El futuro ha llegado: Costa Rica usa la IA para saber si las conchas incautadas a los turistas en los aeropuertos pertenecen al Pacífico o al Caribe

La acumulación masiva de conchas incautadas en los controles de seguridad aeroportuarios se había convertido en un grave dolor de cabeza para las autoridades de Costa Rica. Cada año, los turistas internacionales se llevan toneladas de estos elementos calcáreos como simples recuerdos vacacionales.

Ante la imposibilidad manual de clasificarlas, el país centroamericano apostó por la tecnología más puntera. El proyecto bautizado como «De Vuelta a Casa» integra la inteligencia artificial para resolver este embotellamiento burocrático y medioambiental.

Costa Rica emplea IA para clasificar conchas incautadas en los aeropuertos

Históricamente, los oficiales de aduanas depositaban todo el material decomisado en grandes fosas excavadas cerca de las pistas de aterrizaje. Desconocían el origen exacto de cada pieza, por lo que devolverlas al mar suponía un riesgo biológico inasumible.

Mezclar especies del océano Pacífico con las del mar Caribe altera peligrosamente el equilibrio de los ecosistemas locales. Cabe recordar que introducir microorganismos o parásitos foráneos en hábitats equivocados desencadena plagas que amenazan la biodiversidad marina autóctona.

En este mismo sentido, el riesgo de contaminación cruzada obligaba a los administradores de los aeropuertos a tratar estas incautaciones como auténticos residuos peligrosos. Y claro, ante la duda razonable, las palas excavadoras sepultaban anualmente miles de kilos de fragmentos de nácar en vertederos controlados, un desperdicio biológico incalculable.

Para solucionar este obstáculo, la Universidad de Costa Rica (UCR) y varias instituciones ambientales desarrollaron un potente algoritmo. Entrenaron a la máquina con una inmensa base de datos fotográfica llamada BackHome19K, compuesta por más de 18.500 imágenes en alta resolución.

La precisión milimétrica de las nuevas tecnologías

El escáner tecnológico analiza ahora cada pieza confiscada en cuestión de milisegundos. Su margen de acierto supera el 90% a la hora de determinar si el espécimen proviene de la costa pacífica o del litoral caribeño.

Una vez que el sistema identifica correctamente la procedencia, los equipos de voluntarios organizan el traslado físico de los materiales. Estas brigadas ecológicas se encargan de esparcirlas nuevamente en las playas correctas, donde continúan su ciclo de degradación natural.

Estos exoesqueletos marinos cumplen una función irremplazable en la naturaleza. Se transforman en refugios para cangrejos ermitaños, aportan calcio básico al sustrato marino y actúan como una barrera natural de contención frente a la erosión costera producida por el oleaje.

Lo más curioso: es un modelo de código abierto para todo el mundo

Los desarrolladores del proyecto tomaron la firme decisión de liberar el código de programación informático. Cualquier país afectado por esta clase de hurto turístico puede descargar el modelo, adaptarlo a sus especies locales y ponerlo en funcionamiento rápidamente.

El éxito rotundo de la iniciativa ya resuena en las esferas diplomáticas internacionales. Recientemente, los impulsores presentaron esta innovación ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos y cosecharon aplausos unánimes por su enorme aplicabilidad global.

La comunidad científica también validó la solidez técnica de este desarrollo informático. El algoritmo superó los estrictos filtros académicos y formó parte de las presentaciones oficiales en la prestigiosa conferencia internacional de visión computacional ICCV celebrada el pasado 2025.

Este aval científico demuestra que la preservación medioambiental no está reñida con los avances informáticos. De hecho, Costa Rica se posiciona a la vanguardia mundial al fusionar la conservación de sus recursos marinos con la ingeniería de datos más sofisticada del mercado.

¿Y cuál es el destino final de las conchas incautadas?

A pesar del triunfo tecnológico, las autoridades costarricenses mantienen activas sus campañas de concienciación en los principales puntos turísticos. El objetivo a largo plazo persigue educar al visitante para erradicar por completo la sustracción de estos tesoros naturales.

En los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber, carteles en múltiples idiomas advierten sobre la prohibición estricta de sacar elementos biológicos del país. Las multas aduaneras complementan este esfuerzo disuasorio contra la recolección ilegal.

Los datos recopilados por el software alimentan un mapa de calor interactivo que localiza las playas con más sustracción furtiva. Esta cartografía permite a los guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación redirigir sus patrullas hacia los puntos más vulnerables del país.