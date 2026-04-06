Encuentran vivas las ostras desaparecidas durante un experimento para restaurar los ecosistemas del Mar Menor

Un giro inesperado ha devuelto la esperanza a la comunidad científica que trabaja en la recuperación del Mar Menor.

Tras dos semanas de incertidumbre, las cerca de mil ostras que habían desaparecido de un experimento clave han sido localizadas con vida. El hallazgo evita un importante retroceso en la investigación y permite reactivar un proyecto esencial para la restauración de este ecosistema único.

La desaparición de estos ejemplares supuso un duro golpe para los investigadores, tanto por el tiempo invertido en su cría como por su valor dentro de un estudio pionero. Sin embargo, el desenlace ha resultado positivo.

Localización de las ostras del Mar Menor y reacción de los científicos

Las ostras han sido encontradas en las inmediaciones de la Isla del Barón. Fueron los propietarios de este enclave quienes alertaron del hallazgo al detectar los cestos parcialmente enterrados en la orilla, donde habían permanecido durante días.

La coordinadora del proyecto RemediOS, Marina Albentosa, investigadora del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), se desplazó hasta la zona para comprobar el estado de los ejemplares.

Tal y como recoge EFE Verde, calificó el momento como «muy emocionante», especialmente al constatar que las ostras seguían vivas pese a las condiciones adversas.

La estructura que contenía los moluscos se encontraba prácticamente intacta, lo que ha facilitado su recuperación y permitirá continuar con el estudio sin pérdidas significativas.

Proyecto RemediOS: recuperación ecológica del Mar Menor con ostras

El experimento forma parte del proyecto RemediOS, una iniciativa científica en marcha desde 2022 que cuenta con una financiación de 712.700 euros procedentes de la Fundación Biodiversidad y del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA).

El objetivo principal es aprovechar la capacidad filtradora de las ostras para mejorar la calidad del agua mediante un proceso conocido como biorremediación. En un entorno afectado por la eutrofización, como el Mar Menor, estos bivalvos ayudan a eliminar el exceso de nutrientes y algas, contribuyendo a recuperar la transparencia y el equilibrio del ecosistema.

Se trata de una solución natural que, aunque sea experimental y a pequeña escala, busca ofrecer respuestas científicas a la grave pérdida de biodiversidad que sufre la laguna.

Investigación sobre la desaparición de ostras y medidas de seguridad futuras

La desaparición inicial de las ostras no se considera un hecho casual. Los investigadores detectaron que el cabo que sostenía la estructura flotante había sido cortado en dos puntos distintos. Este indicio ha llevado a interponer una denuncia ante la Guardia Civil, que investiga si se trata de un acto vandálico o de un accidente provocado por alguna embarcación.

Tras la recuperación, los responsables del proyecto han anunciado que los trabajos se retomarán en breve. No obstante, se implementarán medidas de seguridad adicionales para evitar que se repita un incidente similar y garantizar la continuidad del experimento.

Los expertos recuerdan que estas ostras no tienen valor comercial ni son aptas para el consumo humano, ya que su función es exclusivamente ambiental.

En el proyecto participan entidades como el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia y la Fundación Estrella Levante, que consideran este hallazgo un impulso para seguir apostando por la investigación científica como vía para recuperar el Mar Menor.