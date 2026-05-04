Castilla y León da un golpe sobre la mesa y dedica 7,8 millones de € a 14 proyectos de innovación agraria

En España existen investigaciones agrícolas excelentes, pero no siempre se trasladan plenamente al campo. En Castilla y León se están esforzando para convertir los experimentos de laboratorio en una realidad.

Por ello la Junta de Castilla y León ha creado un plan articulado a través de AKISCyL con 14 proyectos de innovación agraria, 93 socios y una inversión de 7,8 millones de euros. El objetivo es cubrir varios puntos sensibles de la cadena agroalimentaria.

Y es que se trata de un esfuerzo colectivo del sector agrario para impulsar la eficiencia, el ahorro de costes y la competitividad. Los trabajos se ejecutarán durante los próximos tres años bajo la coordinación del ITACyL.

Castilla y León destina 7,8 millones de euros a proyectos que transformen la agricultura

El campo español sigue esforzándose por utilizar nuevas tecnologías, y esta iniciativa es una demostración más.Los 14 proyectos salen de 69 reuniones técnicas celebradas durante el último año por los 17 grupos sectoriales de AKISCyL, en los que han participado más de 400 profesionales.

La red busca recoger demandas reales del sector, ordenarlas y convertirlas en proyectos prácticos, con recorrido técnico y aplicación directa para agricultores, ganaderos e industria.

Ahí entra en juego el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, que coordina un sistema donde participan todos los eslabones de la cadena. Por ejemplo, los socios son agricultores, ganaderos, organizaciones agrarias, cooperativas, industrias de transformación, comercializadoras, ayuntamientos, consejos reguladores de DOP e IGP, asociaciones sectoriales y empresas tecnológicas.

Esto es fundamental ya que el inconveniente real de estas iniciativas no es el desarrollo, sino su aplicación en el campo. AKISCyL intenta cubrir ese salto técnico entre conocimiento científico, administración y profesionales del sector.

Los 14 proyectos agrarios para revolucionar el sector en Castilla y León

La digitalización y la inteligencia artificial aparecen como ejes transversales de los proyectos. El punto común de los 14 proyectos es que quieren crear herramientas para tomar mejores decisiones y reducir los costes en explotaciones agrarias y ganaderas.

Por ejemplo, en agricultura se han centrado en el uso de cubiertas vegetales en horticultura, el impulso de cultivos emergentes como los frutos secos y la creación de redes de ensayos en cultivos extensivos.

También habrá proyectos de optimización de la nutrición vegetal, riego inteligente y mejora de la protección de cultivos con tecnologías de precisión y drones. Es decir, soluciones pensadas para medir mejor, gastar menos insumos y actuar antes cuando aparece un problema.

En el ámbito digital, la red incluye iniciativas de monitorización y predicción de plagas mediante sistemas automatizados. También prevé plataformas de análisis de datos para mejorar la toma de decisiones en explotaciones ganaderas.

El objetivo es que la gestión agraria dependa menos de la intuición y más de datos útiles. En un sector presionado por los costes, el agua, la sanidad vegetal y la adaptación al clima, ese cambio puede tener un impacto directo en la rentabilidad.

Los nuevos retos de la agricultura en Castilla y León

AKISCyL también ha identificado otras líneas de trabajo que van más allá de la tecnología. Entre ellas están el relevo generacional, la formación profesional, la simplificación administrativa y normativa, la promoción de la actividad agroalimentaria y la mejora de la conectividad en el medio rural.

La conectividad es un punto especialmente sensible, ya que muchas soluciones digitales pierden fuerza si una explotación no tiene servicios estables o si el territorio rural no permite trabajar con datos en condiciones reales.

Además, han trasladado a otras administraciones más de 30 cuestiones y demandas del sector.

Entre ellas destacan la tramitación de autorizaciones de actividad económica en el medio rural, la revisión de condicionantes ambientales, la mejora de la normativa sobre la cadena alimentaria y la defensa de la actividad agropecuaria y sus productos.