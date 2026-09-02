Buscaban una ardilla en los bosques nublados de Perú y encontraron algo que nadie esperaba: una nueva especie de zarigüeya a 2.600 metros de altura

Durante una expedición científica realizada en 2018 por los Andes peruanos, un grupo de investigadores que recorría el Parque Nacional del Río Abiseo, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, se encontró con una una especie de zarigüeya ratón que nunca había sido descrita científicamente. La investigadora principal, Silvia Pavan, profesora de Ciencias Biológicas en Cal Poly Humboldt, había viajado hasta la zona para localizar una enigmática especie de ardilla, pero se llevó una sorpresa mayúscula ante este hallazgo.

Los resultados del estudio, publicados en American Museum Novitates, indican que el pequeño mamífero fue localizado cerca de un yacimiento arqueológico situado en la vertiente oriental de los Andes. Presenta un característico pelaje marrón rojizo y unas marcas faciales muy características que recuerdan a una máscara. Su longitud total, contando el cuerpo y la cola, alcanza los 25 centímetros, aunque el cuerpo mide aproximadamente 10 centímetros. «Enseguida me di cuenta de que aquello era algo inusual», explicó Pavan.

Encuentran una nueva especie de zarigüeya en Perú

Para determinar si realmente estaban ante una especie desconocida, los investigadores analizaron tanto el ADN del animal como sus características físicas. Entre los rasgos que llamaron especialmente su atención estaban su hocico alargado y su pequeño y delicado cuerpo. Sin embargo, confirmar una nueva especie no es un proceso rápido: el trabajo científico se prolongó durante varios años.

El equipo tuvo que comprobar minuciosamente que aquel ejemplar no hubiera sido descrito con anterioridad, comparándolo con otros especímenes conservados en museos, algunos de ellas ubicados en países y continentes diferentes. A esto se sumaron numerosos análisis de laboratorio, entre ellos diferentes pruebas genéticas. Sólo después de completar todas estas comprobaciones pudieron establecer que, efectivamente, se encontraban ante una especie nueva para la ciencia.

Pavan y sus colaboradores bautizaron la nueva especie como «Marmosa chachapoya» como homenaje a la cultura Chachapoya, un antiguo pueblo que habitó esta región de los Andes antes de la llegada y expansión de los incas y, posteriormente, de los europeos.

Pero este hallazgo no fue el único resultado de aquella expedición. Durante los trabajos de campo, los investigadores también recogieron ejemplares que podrían pertenecer a especies desconocidas para la comunidad científica. Entre ellas se encuentra un roedor semiacuático que, por el momento, todavía no ha sido descrito formalmente, según explicó Pavan.

Para la investigadora, estos hallazgos tienen una gran importancia desde el punto de vista de la biodiversidad y la conservación, ya que ponen de manifiesto cuánto queda todavía por conocer en esta parte de los Andes. Los hallazgos hacen pensar, además, que el Parque Nacional del Río Abiseo podría albergar muchas otras especies que aún permanecen sin identificar. Algunas de ellas podrían encontrarse en una situación especialmente vulnerable si no cuentan con medidas adecuadas de protección. «Es un recordatorio de la importancia crucial de la exploración científica y la conservación en áreas como Río Abiseo», señala Pavan.

Identificación genética

«La doctora Pavan y yo trabajamos las muestras en Brasil para obtener los datos genéticos y luego los comparamos con otras muestras que están tanto en el Museo de San Marcos como en el American Museum y con eso se confirmó que realmente teníamos una especie nueva», comenta Pamela Sanchez-Vendizú, investigadora peruana del departamento de Mastozoología del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y coautora del estudio.

Sanchez-Vendizú señala que, durante mucho tiempo, la manera de determinar si un espécimen pertenecía a una nueva especie se basaba principalmente en el estudio y comparación de sus características morfológicas. Sin embargo, la incorporación de las técnicas genéticas ha supuesto un importante cambio en este tipo de investigaciones. «El ADN de nuestra nueva especie es bastante divergente con respecto a otras especies que conocíamo», explica al referirse a los análisis realizados para comparar el material genético de la nueva zarigüeya con el de otras especies conservadas en colecciones de museos.

La investigadora recuerda también que, desde el primer momento en que observaron al ejemplar, hubo un detalle que despertó su interés: el animal se encontraba en una zona situada a una altitud considerablemente mayor que aquella en la que vivían otras especies conocidas del mismo género. «Esa fue nuestra primera intuición de que probablemente lo que habíamos capturado era otra especie», explica. A esta diferencia en el hábitat se sumaba el hecho de que sus características morfológicas tampoco coincidían plenamente con las de otras especies ya identificadas.

La investigadora reconoce que disponer únicamente de un ejemplar de «Marmosa chachapoya» ha limitado algunas de las investigaciones que podrían realizarse mediante las nuevas tecnologías moleculares. Por este motivo, todavía quedan numerosos aspectos por comprender sobre ésta especie, que se podrán en futuras investigaciones si se localizan nuevos ejemplares.

Finalmente, César Medina, investigador del área de Mastozoología del Museo de Historia Natural de Arequipa, destaca el papel que desempeñan actualmente las técnicas moleculares. Según explica, el análisis del ADN hace que resulte «un poco más sencillo» determinar si un ejemplar pertenece a una especie diferente, ya que permite discriminar «más rápidamente entre una especie y otra».