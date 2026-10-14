En 1539 Hernando de Soto desembarcó en Florida con los primeros cerdos de EEUU: 487 años después gastan 35 millones de dólares para frenar a sus descendientes asilvestrados

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) destinó en julio de 2026 35 millones de dólares (unos 30 millones de euros) a combatir a los cerdos asilvestrados. Esta abrumadora cantidad de dinero forma parte de una inversión mayor de unos 105 millones de dólares (unos 90 millones de euros) para el Programa Piloto de Erradicación y Control de Cerdos Asilvestrados.

Según el USDA, estos animales invasores causan más de 3.400 millones de dólares (unos 2.900 millones de euros) en daños cada año en Estados Unidos.

Sin embargo, este problema no es reciente: acumula ya casi cinco siglos de historia, ya que arrancó en Florida, con la expedición de Hernando de Soto en 1539.

¿Cómo llegaron los cerdos de Hernando de Soto a Florida en 1539?

Según la División de Recursos Históricos del Departamento de Estado de Florida, los documentos históricos confirman que la expedición española de Hernando de Soto llevó cerdos a Florida, un animal que no era nativo del continente americano. El grupo, de casi 600 hombres fuertemente armados, desembarcó en 1539 en la zona de la bahía de Tampa.

La expedición pasó el invierno de 1539 a 1540 en el poblado de Anhaica, en la actual Tallahassee. En 1987, el arqueólogo estatal Calvin Jones localizó ese mismo lugar por casualidad. Allí, dirigió una excavación que recuperó más de 40.000 objetos, entre ellos eslabones de cota de malla, monedas de cobre, cuentas de vidrio y la mandíbula de un cerdo.

Según una publicación de 2005 de la Universidad de Florida, el problema actual de los cerdos salvajes se remonta a ese 1539, cuando De Soto llevó cerdos a la península y algunos quedaron en libertad. Casi 500 años después, Estados Unidos cuenta con unos 3 millones de descendientes de aquellos «cerdos pioneros».

Por su parte, el Instituto de Ciencias Alimentarias y Agrícolas de la Universidad de Florida añade que se cree que aquellos fueron los primeros cerdos que llegaron a Florida, y posiblemente a Estados Unidos. No obstante, algunos creen que es posible que Ponce de León hubiera llevado algunos en 1521, durante una breve visita.

¿Por qué los cerdos asilvestrados son un problema en Estados Unidos?

En 2005, la Universidad de Florida calculaba que el estado tenía unos 500.000 cerdos salvajes, presentes en todos sus condados. Solo Texas superaba esa cifra. Asimismo, a escala nacional, estos animales vivían en al menos 35 estados, con entre 1 y 2 millones de ejemplares solo en el sureste del país.

«Como se reproducen con mucha facilidad, no hay forma de erradicarlos por completo», explicó entonces Bill Giuliano, profesor adjunto de ecología de fauna silvestre del Instituto de Ciencias Alimentarias y Agrícolas de la Universidad de Florida (UF/IFAS).

No obstante, su colega George Tanner, profesor del departamento de ecología y conservación de fauna silvestre de la misma universidad, apuntó que la caza, varios métodos de trampeo y los cercados podrían limitar la expansión de la población.

Los cerdos asilvestrados comen casi de todo, desde bellotas hasta animales muertos, cultivos y pienso para el ganado. Además, al hozar (escarbar el suelo en busca de alimento) desestabilizan la tierra, arrancan la vegetación nativa y provocan erosión. También, al revolcarse, destruyen pequeñas charcas y orillas de arroyos, lo que puede afectar a la calidad del agua.

Estos animales también devoran nidos de especies que crían en el suelo, como las tortugas marinas, y compiten por el alimento con ciervos, pavos y ardillas. Suelen pesar entre 45 y 90 kilos y pueden causar heridas graves con sus colmillos.

Asimismo, transmiten enfermedades como la brucelosis, la tuberculosis o la salmonelosis, además de garrapatas, pulgas y otros parásitos.

Estados Unidos contra los cerdos asilvestrados

La financiación para erradicar los cerdos asilvestrados procede de la Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras (Working Families Tax Cuts Act), que prorrogó el programa otros cinco años. Los socios seleccionados ayudan a los propietarios a restaurar sus terrenos y a colocar trampas en sus fincas, y ofrecerán formación.

«Colaboramos con nuestros socios del USDA y de todo el país para ayudar a combatir a los cerdos asilvestrados y mantener seguras nuestras granjas, ranchos y paisajes», afirmó Colton L. Buckley, jefe del Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS, por sus siglas en inglés).

Entre 2020 y 2024, el NRCS invirtió 41 millones de dólares (unos 35 millones de euros) en 34 proyectos repartidos en 12 estados. Esas iniciativas dieron asistencia a más de 6.700 propietarios en casi 3,6 millones de hectáreas. Además, el organismo organizó más de 800 actividades para enseñar técnicas de captura con trampas.