El partido entre Argentina y Polonia estuvo marcado inicialmente por el penalti que pitó el colegiado holandés, Danny Makkelie, y que Leo Messi no pudo anotar tras una gran parada de Szczesny. Después del partido, el portero polaco reconoció que perdió una apuesta con el futbolista argentino después de que se jugaran 100 euros si el árbitro pitaba penalti o no.

«Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a dar el penalti. Así que perdí una apuesta con Messi. No sé si está permitido, tal vez me sancionen», bromeaba el jugador de la Juventus. «No le voy a pagar, ya tiene bastante dinero», zanjaba entre risas el polaco. Y es que mientras el árbitro revisaba la acción en el VAR, Messi y Szczesny, conversaban y ahí salió la ocurrencia de la apuesta.

Corría el minuto 37 de partido cuando el propio Messi recibió un centro al área y al rematar sufrió un leve manotazo de Szczesny en el rostro. En primera instancia, el colegiado del encuentro no consideró falta, pero el jugador argentino quedó en el suelo quejándose del golpe, mientras que sus compañeros rodeaban a Makkelie exigiendo que revisara la acción en el VAR. Y así fue, tras un pequeño parón en el juego, el holandés se dirigió al monitor para revisar el posible penalti y decretó el punto fatídico que, posteriormente, Messi acabó por fallar.

Dulce derrota

El partido fue un auténtico vendaval de Argentina sobre Polonia. Con el penalti fallado de Leo Messi, podrían haberle entrado los nervios al combinado sudamericano, pero en cuanto comenzó la segunda parte, Mac Allister rompió el muro polaco y fue ahí cuando todo fue más rodado. Los argentinos continuaron persistiendo y ya fue con el segundo gol de Julián Álvarez cuando ya estuvieron más tranquilos.

No obstante y pese a los dos goles en contra, Polonia salió derrotada pero consiguió clasificarse tras tener una mejor diferencia de goles respecto a México, que ganó su partido ante Arabia Saudí por 1-2, pero insuficiente para estar en la siguiente ronda. Ahora, Polonia se verá las caras con Francia y Argentina con Australia este mismo sábado.