Rodrygo calienta el duelo de Brasil contra Haaland: «Tómate un respiro…»

Brasil y Noruega protagonizan uno de los partidazos de los octavos del Mundial. Ambas selecciones han demostrado un ataque brutal en lo que va de campeonato, donde muchos ojos estarán en el duelo entre Vinicius y Haaland. Aunque la selección carioca es la favorita, existe temor con lo que pueda hacer el delantero noruego, por lo que Rodrygo ya ha actuado para pedirle que no sea tan arrollador como lo ha sido estos últimos días.

Rodrygo viajó hasta Estados Unidos para ver a Brasil, ya que su lesión a finales de marzo le quitó toda posibilidad de estar en la lista definitiva de Carlo Ancelotti para estar en la Copa del Mundo. Pese a ello, el delantero está muy pendiente del camino mundialista de la pentacampeona del mundo. Ante Portugal visitó a Bernardo Silva y a Cristiano Ronaldo, y aunque con Haaland aún no se ha podido ver, no pudo resistirse a enviarle un mensaje en redes sociales. «Has trabajado tanto… descansa el domingo», respondió a su publicación celebrando su gol ante Costa de Marfil. Un mensaje que evidencia el buen rollo que hay entre ambos jugadores a pesar de la rivalidad y la tensión de jugarse ambas selecciones un billete a los cuartos de un Mundial.

Horas antes, Haaland se puso la piel de cordero siendo pesimista con las opciones de eliminar a Brasil: «Vamos a los octavos. No será fácil y hay que ser realistas. No sé si lo lograremos. Nos hemos preparado mucho y seguimos muy preparados», confesó en zona mixta. Otro que mostró un poco más de ilusión fue su capitán Martin Odegaard: «Será un partido difícil, pero en el fútbol todo es posible. Queremos seguir soñando, seguir disfrutando, intentémoslo. Ya veremos cuánto tiempo podemos seguir soñando. Preparémonos bien y disfrutemos del momento», declaró el centrocampista.