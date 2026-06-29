El aplaudido gesto de Cristiano Ronaldo con Rodrygo Goes tras su peor momento: «Paciencia, hermano»

El Mundial siempre da pie a encuentros entre futbolistas de la talla más alta. Uno de los que no pudo disfrutar de jugar para su selección fue Rodrygo Goes. El delantero brasileño sufrió una rotura de ligamento cruzado el pasado mes de marzo y continúa recuperándose de la operación para volver lo antes posible al Real Madrid. Mientras tanto, aprovechó para ir a ver el Colombia-Portugal y así disfrutar de su ídolo, Cristiano Ronaldo.

Por todos es sabida la admiración que tiene Rodrygo por él. Aunque la razón por la que está en Estados Unidos es para apoyar a sus compañeros de Brasil como Vinicius, Endrick y Ancelotti, no quiso perderse uno de los partidazos de la fase de grupos. Es más, el brasileño aprovechó la ocasión para tener un encuentro con él al acabar el partido, donde tuvieron un momento muy emotivo hablando de la lesión que le está haciendo atravesar el momento más duro de su carrera deportiva: «¿Cómo está la lesión?», le preguntaba Cristiano.

Rodrygo le estuvo explicando el proceso de recuperación y cómo ha vivido estos últimos meses pasando por el gimnasio y entrenamiento específico de su rodilla. Cristiano, que ha vivido en sus carnes la exigencia y el drama de duras lesiones, le quiso dar un consejo y un mensaje de apoyo para siga trabajando con paciencia para no precipitarse: «Tienes que tener paciencia, hermano. Todo saldrá bien», le dijo Cristiano. Un momento que Rodrygo inmortalizó con una fotografía y un vídeo en sus redes sociales con un mensaje que avala su total admiración por el portugués: «Sigo sintiendo lo mismo cada vez. Mi ídolo», escribió. También se vio con Bernardo Silva, con quien compartirá vestuario a partir de la próxima temporada.

Rodrygo quiere volver más fuerte que nunca al Real Madrid

Rodrygo no ha tenido un año fácil en el Real Madrid. En lo deportivo no tuvo un rol importante dentro de la plantilla e incluso se habló de una posible salida este verano. Sin embargo, su lesión frenó toda posibilidad y eso le ha hecho reflexionar que está a tiempo de demostrar mucho a José Mourinho. Según pudo saber OKDIARIO, los plazos se están cumpliendo y hay optimismo de que vuelva más pronto que tarde, según los informes que están elaborando los médicos y el preparador físico.

La planificación con Rodrygo está hecha al detalle y el objetivo es no apurar para que vuelva en las condiciones que necesita para que Mourinho le haga un hueco en el equipo. El delantero tiene hambre de volver, pero, como le ha dicho Cristiano, la paciencia es una virtud.