RedOne descubre a una española de 15 años y la lleva al Mundial: la historia de Adriana C

Hay historias que parecen escritas para una película. La de Adriana C es una de ellas. Hace apenas unas semanas era una adolescente española de 15 años que daba el paso de publicar Runaway, su primera canción. Hoy, esa misma joven forma parte de un proyecto internacional impulsado por RedOne, uno de los productores más importantes de la música mundial, y acaba de presentar su primer EP. Un salto tan inesperado como emocionante.

Todo comenzó con Runaway. Lo que para Adriana era simplemente el inicio de un sueño musical terminó llegando a los oídos de RedOne, productor de éxitos globales y figura clave en la carrera de artistas de primer nivel. Tras escuchar el tema, decidió incorporarla a Follow Me, una producción internacional vinculada al Mundial en la que también participan artistas de la talla de French Montana, Ludmilla, Jihyo y el propio RedOne.

La joven artista española aporta su voz y personalidad a una canción concebida para celebrar la unión entre culturas y la energía que rodea al mayor acontecimiento deportivo del planeta. Además, el videoclip cuenta con la participación de futbolistas internacionales como Vinicius, Brahim, Valverde, Fabián o Rüdiger y leyendas del fútbol de la talla de Ronaldo Nazario o Kaká, lo que multiplica todavía más el alcance de una experiencia que Adriana reconoce que sigue intentando asimilar. «Cuando me dijeron que RedOne había escuchado Runaway y que quería contar conmigo para este proyecto, pensé que era una broma», confesó la cantante.

Pero más allá del impacto mediático que supone compartir proyecto con estrellas internacionales, Adriana ha querido aprovechar este momento para presentar al mundo quién es realmente como artista. Lo ha hecho con Runaway, su primer EP, un trabajo formado por cinco canciones que funcionan como un viaje emocional sobre crecer, equivocarse, aprender y encontrarse a uno mismo.

El disco arranca con la propia Runaway, punto de partida de una búsqueda de identidad y libertad. Después llegan The One, que aborda la decepción sentimental; You and I, una oda a la amistad y a las personas que permanecen cuando todo se complica; No Regret, centrada en la aceptación; y Waiting for a Sign, una reivindicación de la confianza en uno mismo. Cinco capítulos que reflejan emociones universales desde la mirada sincera de una adolescente que empieza a abrirse camino en la música.

Con solo 15 años, Adriana C vive un momento difícil de imaginar hace apenas unos meses. Entre estudios, canciones y sueños, ha pasado de escribir música para expresar lo que siente a convertirse en una de las sorpresas de un proyecto global asociado al Mundial. Y lo más llamativo es que todo apunta a que esto no ha hecho más que empezar.