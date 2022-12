Portugal raja contra el árbitro: «Que le den el Mundial a Argentina»

Los jugadores de Portugal han estallado después de caer eliminados contra Marruecos en cuartos de final y han criticado con dureza la actuación arbitral. Jugadores como Pepe o Bruno Fernandes han hablado acerca de Facundo Tello, colegiado argentino encargado de dirigir el encuentro. Los portugueses consideran que la nacionalidad del colegiado a influido en sus decisiones y que no debería pitar un árbitro de un país que se mantenga vivo en la competición. Reclaman dos penaltis contra la selección marroquí y creen que el Mundial de Qatar 2022 está preparado para que lo gane la albiceleste.

Pepe fue el primero en salir a dar la cara tras la derrota y se le vio muy enfadado por las decisiones del colegiado: «En la primera parte hicieron un gol y después todas las jugadas que ellos paraban el árbitro no frenaba esto. En la segunda parte fue más de lo mismo: muchas pérdidas de tiempo, muchas faltitas, y no les sacaba amarilla. Ocho o nueve árbitros de este partido son argentinos, puedo estar errado pero voy a dar mi sensación: creo que van a dar la Copa a Argentina».

Tampoco se mordió la lengua Bruno Fernandes, en la misma línea que el veterano central. El del United fue aún más crítico y afirmó que cree que el Mundial tiene ya un ganador, que no es otra selección que la albiceleste: «Tristeza es la palabra que define lo que sentimos porque somos una selección que tiene que llegar más lejos. Si lo van a dar a Argentina no lo sé. Lo que pienso, voy a decir lo que pienso y ellos que se jodan, que es muy extraño que nuestro partido haya un árbitro de un país que todavía está en la competición y que no haya ninguno portugués».

«Tenemos árbitros con calidad para estar en Champions y también la tienen para estar aquí. Y estos árbitros no están acostumbrados a la Champions. No tienen hábito de partidos de este nivel. Claramente inclinaron el campo contra nosotros porque en la primera parte me hicieron un penalti claro que me han hecho a mí. Yo seguía aislado y tengo la perfecta noción de que no me iba a caer solo. Podría haber rematado, ha señalado.

El jugador del United ha tildado de «inadmisible» la elección del colegiado argentino para el duelo: «Es inadmisible que un árbitro argentino nos pitara hoy luego de lo que sucedió ayer con Messi y Argentina hablando. No digo que hubiera venido condicionado, ¿pero cuánto jugamos en la segunda parte? Nada. El portero de ellos siempre parado y sólo dio ocho minutos de tiempo añadido ¿Cómo va a dar ocho minutos cuando no jugamos nada? El único equipo que quería jugar fútbol era el nuestro, Portugal. Siento rabia, ni jugaron ni dejaron jugar en la segunda parte».