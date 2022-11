La opción más barata para ver en directo todos partidos del Mundial 2022

La cuenta atrás para el Mundial de Qatar 2022 ya está en marcha y los amantes del fútbol están haciendo sus planes para ver el mayor número de partidos posibles, pero la primera duda que surge en todos ellos es cómo se pueden ver los choques a través de la televisión y cuál es el modo más barato para poder disfrutar de toda esta Copa del Mundo que promete ser apasionante.

El Mundial de fútbol es uno de los eventos más esperados por los aficionados al deporte rey. Hay que esperar cuatro años para poder disfrutar de las selecciones clasificadas y de los mejores futbolistas del mundo. Una cita así nadie quiere perdérsela y hasta el partido inaugural, un Qatar – Ecuador, será visto por millones de personas que no quieren perderse ni un detalle de la Copa del Mundo.

En el Mundial de Qatar 2022 se celebrarán 64 partidos entre fase de grupos y ronda final. El campeonato arrancará el domingo 20 de noviembre y concluirá el 18 de diciembre con una final en la que se conocerá al sucesor de Francia o si los propios Les Bleus serán capaces de revalidar el título ante el sueño de grandes aspirantes como Argentina, Brasil, Alemania, España…

De los 64 partidos que tendrá el Mundial de Qatar 2022, 20 serán retransmitidos por televisión de manera gratuita. RTVE los dará en abierto, pero tal vez ese número de encuentros sean insuficientes para un amante del fútbol que tiene la intención de devorar la cita mundialista y seguir a todas las selecciones en ese sueño de conseguir levantar la Copa del Mundo el próximo 18 de diciembre.

Lo que muchos seguidores del deporte rey no saben es que si ya tienen contratado Movistar+ con el paquete de la Liga o de todo el fútbol ya estarían en el lugar perfecto: con esos packs tienen ya incluidos los 64 encuentros del Mundial de Qatar. En el caso de no tenerlo, tienen la posibilidad de contratarlo y así no perderse ni un partido de este apasionante torneo que tenemos por delante.

Además, cabe la posibilidad de conseguir descuentos y ofertas desde la propia Movistar+ con la que pretenden captar clientes. La rebaja, al no haber tantos partidos por el parón de la Liga y de la Champions sería obvio, pero después se pueden encontrar precios jugosos para los que no tienen esta plataforma contratada y poderse aprovechar para ver el Mundial de Qatar 2022.