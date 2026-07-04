OKDIARIO se adentra en una de las grandes tradiciones de Estados Unidos: una mañana en una galería de tiro

Durante la estancia de la selección española en Chattanooga, OKDIARIO también quiso conocer una de las costumbres más arraigadas de la cultura estadounidense. Para ello visitó Shooter’s Supply, una de las galerías de tiro más conocidas de la ciudad, donde pudo vivir en primera persona una experiencia muy habitual para miles de ciudadanos en Estados Unidos. Lejos de la imagen que muchas veces se tiene desde Europa, todo el proceso está perfectamente organizado y controlado desde el primer momento.

La experiencia comienza de una forma sorprendentemente sencilla. Basta con presentar el pasaporte para identificarse, rellenar un formulario y acceder a la instalación, sin necesidad de disponer de una licencia de armas. A partir de ahí, el protagonismo pasa a los trabajadores de la galería, que explican con detalle las normas de seguridad, el funcionamiento del arma, la posición correcta para disparar y todos los aspectos necesarios antes de entrar al puesto de tiro. En ningún momento el usuario queda solo, ya que toda la actividad se desarrolla bajo la supervisión constante del personal del recinto.

Una vez finalizadas las explicaciones, llega el momento de la práctica. Siempre acompañado por los empleados, OKDIARIO pudo comprobar cómo disparar en una galería de tiro forma parte de la vida cotidiana de muchos estadounidenses y constituye una actividad recreativa más, especialmente en estados como Tennessee. Una experiencia muy distinta a la realidad española que permitió conocer de cerca otra de las señas de identidad de la cultura de Estados Unidos durante el Mundial.