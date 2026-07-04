España ya está en Dallas: comienza la cuenta atrás para el gran duelo contra Portugal

España ya está en Dallas. La selección dirigida por Luis de la Fuente aterrizó a las 18:37 hora local, siete horas más en la España peninsular, después de abandonar Los Ángeles, ciudad en la que apenas unas horas antes había firmado una de sus actuaciones más completas del Mundial al imponerse con contundencia a Austria (3-0) en los dieciseisavos de final.

Tras el vuelo, la expedición se desplazó directamente al Hotel W Dallas, donde el combinado nacional establecerá su cuartel general hasta el encuentro de octavos de final frente a Portugal. El ambiente dentro del grupo es inmejorable después de una victoria que confirmó el excelente momento de España y permitió al equipo dejar atrás una histórica racha sin ganar una eliminatoria mundialista.

No habrá demasiado tiempo para celebrar. Luis de la Fuente ya tiene la mirada puesta en Portugal y este sábado dirigirá el primer entrenamiento en Dallas. La sesión se desarrollará a puerta cerrada en el Cotton Bowl, donde el seleccionador comenzará a perfilar el once con el que buscará el billete para los cuartos de final.

Tras el entrenamiento será el turno de Unai Simón. El guardameta comparecerá ante los medios de comunicación para analizar el momento que atraviesa el equipo y un enfrentamiento que se presenta como uno de los grandes atractivos de los octavos de final del Mundial.

Una España renovada

España llega al choque reforzada por las sensaciones que dejó frente a Austria. La selección ofreció una exhibición de fútbol, no concedió ni un solo disparo entre los tres palos y confirmó el gran estado de forma de futbolistas como Mikel Oyarzabal, Pedro Porro o Marc Cucurella. Además, mantiene intacta una de sus grandes fortalezas en este campeonato: la solidez defensiva, con la portería todavía imbatida tras cuatro partidos.

Enfrente estará una Portugal plagada de talento y liderada por algunas de las grandes estrellas del fútbol europeo. El conjunto luso alcanzó los octavos tras superar a Croacia por 2-1 y pondrá a prueba a una España que llega con la moral por las nubes y con la convicción de haber encontrado su mejor versión justo cuando comienza el verdadero Mundial.

El duelo del próximo lunes en el Cotton Bowl decidirá qué selección continúa soñando con el título. España ya ha cambiado Los Ángeles por Dallas. Ahora comienza una nueva etapa del Mundial, en la que no hay margen para el error y donde el combinado de Luis de la Fuente quiere seguir demostrando que está preparado para pelear por todo.