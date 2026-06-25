Nico Williams: «Me encuentro muy bien, pero tengo que coger ritmo»

Nico Williams atendió a los medios de comunicación en el Sports Center de Guadalajara antes de que España llevara a cabo el último entrenamiento previo al encuentro contra Uruguay. El extremo sigue su puesta a punto y, aunque tendrá más minutos en este encuentro, no será titular contra el combinado charrúa. Ha despejado dudas sobre su estado: «Físicamente me encuentro muy bien, pero tengo que coger ritmo. Vendrá solo».

En este mismo aspecto, ha destacado que está para jugar, al indicar que «podría jugar los 90 minutos», aunque reconoce que todo depende de lo que considere Luis de la Fuente, pero que más allá de eso, está «muy contento» por como se encuentra y por poder estar en este Mundial: «Eso lo decide el míster. Si el seleccionador decide que tengo que ser titular, genial y si no a seguir trabajando».

Sobre el duelo ante Uruguay, en el que estará en juego la primera posición del grupo, Nico ha destacado que «es un partido muy importante», puesto que está en juego la primera posición del grupo y que los de Marcelo Bielsa se juegan una clasificación que no tienen para nada asegurada. «Será muy duro, pero si hacemos las cosas bien, nos podemos llevar los tres puntos», ha apuntado.

Este es el único partido que la Selección tiene en la cabeza. No hacen cábalas de cara a posibles enfrentamientos. Saben ya, después de que Argentina haya certificado su primera posición, que de ser segundos, se medirían a ella en dieciseisavos de final. Pero no tienen miedo a los de Scaloni: «No pensamos mucho más allá del siguiente partido. Si pensamos más allá, te puedes pegar una hostia contra el muro. Si toca Argentina, pues que toque».

Guadalajara se vuelca con España

Nico Williams ha valorado el hecho de que España juegue en México. Guadalajara se volcará con la Selección, en el que será el último de los cuatro partidos de este Mundial que se dispute en la ciudad mexicana. «Vamos a tener un gran seguimiento. Nos apoyan siempre. Es mi segunda vez aquí en México», ha apuntado.

También ha hablado sobre el estado del césped y lo que esperan en este último partido de la fase de grupos ante Uruguay: «Nos gusta que el césped esté rápido. Jugamos al tikitaka y con los espacios. Estamos perfeccionando esa táctica».

Por último, se ha pronunciado sobre los grandes nombres de este Mundial, especialmente por el que hasta ahora es el protagonista: Leo Messi. Nadie va a venir ahora a descubrir al ex del Barcelona, aunque España también tiene a una figura que apunta a marcar una época en los próximos años: «Messi es Messi. Hace las cosas que hace, pero como Vinicius, Haaland o Mbappé. Son animales. Lamine es Lamine».