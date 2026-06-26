El Mundial en abierto desnuda los argumentos de Tebas con la Liga más cara de Europa

El Mundial 2026 vuelve a demostrar que, pese a lo que diga Javier Tebas, el fútbol en abierto y gratuito es importante e interesa al aficionado. Los datos de audiencias de los encuentros del torneo que ha emitido La 1 de TVE reflejan a la perfección el interés por el fútbol cuando es accesible. Y da igual que los encuentros tengan un cartel de gran nivel -duelos de España u otras selecciones como Francia, Inglaterra o Argentina- o sean a priori menos interesantes, como pasa con un Suiza – Bosnia, por citar un ejemplo.

El Mundial está dejando audiencias muy buenas en España. Televisión Española tiene los derechos de un partido al día. Y esos encuentros son muy vistos. Por ejemplo, un Suiza – Bosnia registró más de dos millones de espectadores. Y este es un encuentro que en principio es de los más flojos y no debería tener mucho interés en España. Pero en la práctica sí lo tiene porque el fútbol en abierto y gratuito sí tiene tirón.

Igual ocurre con otros encuentros como Canadá – Bosnia o Estados Unidos – Australia, duelos menores del Mundial que también están en torno a los dos millones de espectadores. Ya si nos vamos a las grandes selecciones, Francia (contra Senegal) registró 3,3 millones de espectadores, Inglaterra (ante Croacia) 3,1 millones, Argentina (vs. Austria) casi tres…

Estos datos reflejan el interés por el fútbol en España cuando ese fútbol es accesible, fácil de ver y, además, gratuito. Evidentemente, es un Mundial, siempre el aficionado tiene ganas de ver el torneo, pero esto lo que refleja es que claro que hay interés y que el fútbol en abierto interesa. Todo lo contrario a lo que promulga Javier Tebas.

El presidente de la Liga lleva años defendiendo la necesidad de quitar el partido en abierto de cada jornada de la Liga. Ese encuentro se emite ahora en Teledeporte (TVE) y da una audiencia más o menos buena para lo que es la Liga y sus pésimos datos. Está lejos de lo que registra ahora el Mundial, pero al menos tira del carro de las audiencias de la Liga, que son bajas.

«Yo siempre pido que el partido en abierto desaparezca, penaliza el pago», dijo Tebas en una ocasión. «Si un aficionado tiene un partido en abierto el sábado, aunque no sea muy bueno, y puede ver un partido de Champions en abierto, a lo mejor no se abona a la televisión de pago», justificaba hace unos años el presidente de la Liga.

Tebas, además, defendió su postura al decir que no tiene que haber fútbol en abierto porque «es una locura», ya que «es imposible mantener los números que dicen con fútbol gratis». De ahí que siempre haya criticado la idea de que en la próxima Champions haya encuentros en abierto (como defendió el Real Madrid en el proyecto inicial de Superliga). Es lo mismo que ahora ocurre con el Mundial, que no es entero en abierto, pero que sí los partidos que lo son tienen una gran atracción para el espectador.

Un espectador que ve a España, a Inglaterra o a Francia, pero que también apuesta por seguir encuentros a priori poco interesantes como un Suiza – Bosnia. Y eso, equivalente a la Liga de Tebas, sería un duelo tipo Espanyol – Sevilla o Real Sociedad – Osasuna, por citar dos ejemplos. Y esos partidos se quedan muy abajo en audiencia de lo que está dando el Mundial.