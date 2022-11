Messi tranquiliza a Argentina: «Se hablaba del tobillo y no tenía nada»

Leo Messi atendió a los medios de comunicación a pie de campo tras la victoria de Argentina, 2-0, sobre México que mantiene con vida a la selección albiceleste. El astro argentino se disfrazó de héroe anotando el gol que abrió la lata y despejó el nerviosismo y el miedo previo, tranquilizando además a la afición argentina sobre su tobillo.

«Era un partido muy complicado para levantarnos porque México tiene un gran entrenador y es un equipo duro, que maneja la pelota. En el primer tiempo jugamos como teníamos que jugar con mucha intensidad. En el segundo nos calmamos y empezamos a jugar la pelota, pudimos hacer lo que debíamos. Ahora no quedaba otra que ganar para depender de nosotros», afirmaba Messi tras el partido.

Messi terminó el partido eufórico cantando junto a los hinchas argentinos. Se quitó un peso de encima y Argentina depende de si misma en otra final frente a Polonia: «Jugamos el partido que teníamos que jugar, estábamos obligados, es difícil jugar en esas condiciones. El equipo hizo un partidazo. Este es el camino, somos importantes todos, hay que pensar en lo que viene que no hicimos nada, nos acomodamos pero recién empieza».

«Hay euforia, era una necesidad, se hizo como se hizo pero había que ganar. Nos costó mucho. En el primer partido sobre todo, además porque muchos chicos tienen su primer Mundial, era su primer partido, y no salimos a jugar como teníamos que hacerlo», aclaraba Leo Messi tras salvar a su selección de caer eliminada en la segunda jornada de fase de grupos.

La derrota en el primer duelo fue un accidente: «Así y todo el primer partido fueron dos jugadas aisladas, por centímetros no nos pusimos 2-0. Y ahora sabíamos que había que ganar, que había arrancado otro Mundial y lo pudimos hacer».

Messi también habló sobre su tobillo, situación que tenía muy preocupado a los aficionados argentinos: «No sé por qué se dijeron tantas cosas, la verdad es que el otro día se hablaba del tobillo y no tenía nada, y justo en el último minuto se me dobló. Pero estaba bien, me entrené normal e hicimos el esfuerzo».

«No podemos bajar los brazos ahora. ahora es esto, nos pusimos así en el Mundial y tenemos todas finales. No podemos regalar nada y la respuesta de la gente fue genial, sabíamos que iba a ser así y les cumplimos. Llevamos mucho tiempo de la mano con gente y se consiguieron muchas cosas lindas», culminaba el capitán de la selección albiceleste tras ganar a México en Qatar.