El ‘Dibu’ Martínez explica su gesto obsceno: «Iba dedicado a los franceses»

Emiliano Dibu Martínez fue uno de los protagonistas de la gran final del Mundial de Qatar. Argentina logró la ansiada tercera estrella y fue, en gran medida, gracias a su guardameta. Su parada a Kolo Muani en el último minuto de la prórroga salvó a la albiceleste y les permitió llegar a los penaltis, donde se erigiría como el gran héroe parando un penalti a Coman. Estas paradas permitieron al Dibu hacerse con el Guante de Oro, premio al mejor portero del Mundial. Al recoger el galardón, el meta hizo un polémico gesto que no gustó nada y que asegura iba dedicado a los franceses.

El portero del Aston Villa ha explicado los motivos que le llevaron a realizar una celebración muy irrespetuosa, que le hicieron ser protagonista para mal de la final después de una actuación espectacular que permitió a Messi sumar su primera Copa del Mundo. Este premio es el colofón perfecto a una generación de oro que viene de ganar también la Copa América.

El guardameta venía dando que hablar durante todo el torneo por sus peculiares celebraciones, como ya se pudo apreciar también durante la tanda de penaltis ante Holanda. Tras detener el lanzamiento en la tanda de la final a Coman, lo celebró haciendo el pingüino. El gesto del Dibu al recoger el Guante de Oro ha dado mucho que hablar, pero el meta del Aston Villa ha reconocido que lo hizo debido a los pitos de los franceses.

«Viví los penaltis tranquilo. Otra vez me patearon tres veces y me hicieron tres goles. Pero creo que después hice todo bien», comienza diciendo el portero en la radio argentina La Red para luego explicar los motivos que le llevaron a hacer el gesto al recoger Guante de Oro: «Lo hice porque los franceses me abucheaban. La soberbia conmigo no va». Lo cierto es que el Dibu ha sido uno de los principales héroes de Argentina en este Mundial.

Las paradas del meta de la albiceleste en las tandas de penalti ante Holanda y Francia, la que sacó frente a Australia en octavos en el último minuto o el mano a mano con Kolo Muani le han convertido en el mejor portero del Mundial y en héroe nacional. Aunque su imagen ha quedado un poco empañada por su obsceno gesto y sus polémicas celebraciones.