La curiosa anécdota con el himno de España en el amistoso contra Perú

España venció a Perú (3-1) en el último amistoso antes del Mundial disputado en Puebla. Oyarzabal y Pedri fueron los autores de los goles en un partido en el que los de Luis de la Fuente calentaron motores antes de su debut en el Mundial 2026 el próximo lunes 15 de junio a las 18:00 horas contra Cabo Verde en Atlanta. El duelo disputado en la madrugada del martes en España tuvo una curiosa anécdota con el himno de España como principal protagonista.

España ya está lista para el Mundial. La selección venció a Perú en el amistoso disputado durante esta madrugada en Puebla, en el que fue el último ensayo general antes del estreno de España en el torneo que arranca este jueves 11 de junio con el México-Sudáfrica que se disputará en el Azteca. De la Fuente probó con el que podría ser su primer once en el duelo del lunes ante Cabo Verde y los resultados fueron más que notables.

Miker Oyarzabal adelantó a España en el primer minuto con un golazo después de una buena jugada colectiva de la selección y Pedri hizo el segundo tras rematar a placer un buen centro de Ferran Torres. El tercero llegó después de que un centro chut de Yéremy Pino se colara en el fondo de la red en la segunda mitad y Perú recortó distancias pasada la hora de partido a través de Jairo Vélez.

La versión larga del himno de España

El España-Perú disputado en Puebla tuvo una anécdota que será la imagen viral que circule este martes por los telediarios españoles. El momento curioso del partido tuvo lugar minutos antes de que echara a rodar el balón, cuando en el estadio Cuauhtémoc sonó el himno de España… con la versión larga.

Los encargados de la megafonía del partido eligieron la versión larga del himno de España, que duró más de dos minutos, cuando en este tipo de eventos se suele elegir una más corta que apenas dura un minuto. Los aficionados españoles que se dieron cita en las gradas del Cuauhtémoc disfrutaron de lo lindo de los dos minutos de himno de España ante las risas de los jugadores de la selección que intuyeron que algo raro estaba pasando.

«El himno nacional español, que ha sonado en su versión larga», se limitó a decir Juan Carlos Rivero durante la retransmisión de un partido que deja a España preparada para su debut en el Mundial, que será el próximo lunes 15 de junio a las 18:00 horas contra Cabo Verde en Atlanta.