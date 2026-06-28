Así ha quedado el partido de hoy, domingo 28 de junio en el Mundial 2026: resultados y goles de los dieciseisavos de final

El Mundial 2026 ha entrado ya en su fase definitiva. Ya estamos en los dieciseisavos o, lo que es lo mismo, en las eliminatorias a vida o muerte. El primer encuentro fue el Sudáfrica – Canadá, dos equipos que quedaron en segundo lugar en sus grupos.

Este domingo, 28 de junio, sólo se juega un encuentro en el Mundial. El sábado acabó la fase de grupos y, sin descanso, ya se está jugando la ronda de dieciseisavos. Este partido Sudáfrica – Canadá se disputó en Los Ángeles, una de las principales sedes del torneo.

Resultado del Sudáfrica – Canadá (0-1)

Un gol de Eustaquio en el minuto 92 dio el pase a octavos a Canadá, una situación que es histórica, ya que jamás el país norteamericano, que es anfitrión en este Mundial, había llegado tan lejos. Y ese tanto resolvió un encuentro soporífero, terrible en el juego.

Sudáfrica y Canadá abrieron los dieciseisavos con un duelo que hace de todo menos afición al fútbol. Fue malísimo el encuentro, sin apenas ocasiones y por momentos con un juego aburridísimo. Todo se decidió en ese tiempo de descuento con un gol de Eustaquio que rompió a Sudáfrica, que se había defendido bien. Y ese tanto lo que evitó fue una prórroga que amenazaba con ser más dura que los 90 minutos anteriores.

Ahora, tras ganar a Sudáfrica, Canadá se medirá en la ronda de octavos al ganador del partido Holanda – Marruecos, un encuentro que es de los mejores de la fase de dieciseisavos, nueva en un Mundial al estrenarse en esta edición este formato.

Otros partidos de dieciseisavos

Una vez finalizado este duelo entre Sudáfrica y Canadá, quedan 15 encuentros de dieciseisavos: Alemania – Paraguay, Francia – Suecia, Holanda – Marruecos, Portugal – Croacia, España – Austria, Estados Unidos – Bosnia-Herzegovina, Bélgica – Senegal, Brasil – Japón, Costa de Marfil – Noruega, México – Ecuador, Inglaterra – RD Congo, Argentina – Cabo Verde, Australia – Egipto Suiza – Argelia y Colombia – Ghana.