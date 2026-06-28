Así queda el lado del cuadro de España en el Mundial 2026: posibles rivales de la selección española hasta la final

La fase de grupos del Mundial 2026 ya ha concluido y España ya conoce el cuadro hasta la final. El combinado de Luis de la Fuente tendrá en Austria el primer escollo en su camino hacia la segunda estrella. No será nada fácil, ya que de pasar podrían verse con una de las favoritas, como es la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Tampoco tuvieron un camino fácil en la Eurocopa, midiéndose a la anfitriona Alemania en cuartos, Francia en semifinales e Inglaterra en la final. Además, en octavos tuvo delante a una siempre complicada Georgia ante la que tuvo que remontar para seguir avanzando. El 2 de julio a las 21:00 horas en la España peninsular comenzará el camino hacia el título de la Selección.

Contra quién juega España en dieciseisavos del Mundial 2026

España ha pasado como primera del grupo H tras superar a Uruguay (1-0) en la última jornada. Esos tres puntos los ponían con 7 en total tras la victoria frente a Arabia Saudí y el empate con Cabo Verde. Pasan como primeros y se medirán al segundo del grupo J, que es Austria, tras empatar (3-3) contra Argelia con un gol en el minuto 96.

Posibles rivales de España por ronda en el Mundial 2026

En caso de ganar a Austria en dieciseisavos de final, se cruzarían con el ganador del Portugal-Croacia en octavos. En cuartos se podría enfrentar a la anfitriona, Estados Unidos. Pero por esa parte también van Bosnia, Bélgica y Senegal. De alcanzar las semifinales, se verían las caras seguramente con una de las favoritas: Francia. Aunque también podrían aparecer por ahí Holanda o Alemania, que van por esa zona del cuadro. Y si consiguieran llegar a la final, podrían enfrentarse a Argentina, Brasil o Inglaterra, que parten como favoritas para alcanzar el partido por el título en ese lado del cuadro.

Contra quién podría jugar la selección española la final del Mundial 2026

Si España logra alcanzar la final, Argentina aparece como la favorita para ser el rival por el otro lado del cuadro ante el posible enfrentamiento entre Brasil e Inglaterra en cuartos. Tampoco hay que descartar a Colombia tras su empate con Portugal y pasar primera del grupo K. Aunque parece complicado que los cafeteros lleguen al partido por el título, ya que se cruzarían con Argentina en cuartos. Cuidado también con la Noruega de Erling Haaland, que se vería con Brasil en octavos e Inglaterra en cuartos.