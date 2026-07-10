Así es Michael Oliver, el árbitro del España – Bélgica de cuartos de final de Mundial 2026

La selección española ya conoce quién será el encargado de dirigir uno de los encuentros más importantes de su camino en el Mundial 2026. La FIFA ha designado al colegiado inglés Michael Oliver para arbitrar el duelo de cuartos de final entre España y Bélgica, un encuentro que se disputará el viernes 10 de julio a las 21:00 horas, en horario peninsular español, en el Estadio de Los Ángeles, con un puesto en las semifinales en juego.

El árbitro británico afronta una nueva cita de máximo nivel dentro de una trayectoria consolidada en el fútbol internacional. Con una amplia experiencia tanto en competiciones de clubes como de selecciones, Oliver volverá a cruzarse con España en un partido de enorme trascendencia, un precedente que deja un balance favorable para el combinado dirigido por Luis de la Fuente.

A sus 41 años, Michael Oliver está considerado uno de los árbitros con mayor prestigio del panorama europeo. Internacional FIFA desde 2012, acumula una extensa carrera en la élite, donde ha dirigido más de 425 encuentros de la Premier League inglesa y cerca de medio centenar de partidos de la Champions League. Su currículum también incluye participación en las Eurocopas de 2020 y 2024, además de su presencia en dos Copas del Mundo consecutivas, tras haber debutado en Catar 2022 y repetir ahora en el Mundial de 2026.

La designación para el España-Bélgica supone un nuevo reto para un colegiado acostumbrado a manejar partidos de máxima presión. En esta edición del Mundial ya ha estado presente en varios encuentros del torneo y, después de superar unas molestias físicas que le obligaron a renunciar a una designación inicial durante la fase de grupos, ha regresado sin contratiempos para dirigir uno de los cruces más esperados de los cuartos de final.

Los antecedentes también juegan un papel importante. España ya conoce bien a Michael Oliver y, hasta el momento, los resultados han acompañado al conjunto nacional. El árbitro inglés fue el encargado de dirigir la semifinal de la Nations League del pasado verano en la que la selección derrotó a Francia por un espectacular 5-4. Más recientemente, también arbitró el contundente triunfo por 0-6 frente a Turquía en la fase de clasificación para este Mundial.

En total, Oliver ha dirigido ocho encuentros de la selección española, una relación que deja un historial positivo para el combinado nacional y que refuerza la confianza antes de afrontar una eliminatoria decisiva. Con él suma victorias ante Israel (4-1), Turquía (0-6), Suiza (1-1; 2-4), Croacia (3-0) y Francia (5-4); empates ante Noruega (1-1) y Portugal (1-1); y una derrota ante Colombia (0-1).

El colegiado inglés llegará acompañado por un equipo arbitral íntegramente experimentado. Sus asistentes serán los también ingleses Stuart Burt y James Mainwaring, mientras que el brasileño Ramon Abatti desempeñará las funciones de cuarto árbitro. Además, Rafael Alves ejercerá como árbitro asistente reserva.

España afronta este compromiso tras superar una exigente fase eliminatoria y con la ilusión de regresar a unas semifinales mundialistas. El combinado de Luis de la Fuente eliminó a Portugal gracias a un tanto de Mikel Merino en el minuto 91 y ahora buscará seguir avanzando frente a una Bélgica que también llega reforzada después de firmar una sólida actuación en los octavos de final ante una de las anfitrionas, Estados Unidos.