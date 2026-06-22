Alemania pierde un pilar clave de su defensa lo que resta de Mundial

Nico Schlotterbeck, uno de los grandes pilares de la selección alemana, se vuelve a casa antes de tiempo. El central del Borussia Dortmund sufrió una grave lesión en el partido ante Costa de Marfil en el que los germanos vencieron por 2-1. Tras las pruebas realizadas se ha determinado que sufre una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo y se pierde lo que resta del Mundial 2026.

El central de 191 centímetros y 26 años había completado un temporadón con el BVB, de ahí la apuesta de Julian Nagelsmann por él en el centro de la zaga pese a la gran competencia de centrales, por ejemplo un Antonio Rüdiger que comenzó los dos partidos desde el banquillo. Schlotterbeck había sido titular en los dos primeros partidos, tanto en el 7-1 ante Curazao como en el 2-1 ante Costa de Marfil.

El cambio de Schlotterbeck llegó tras el descanso, tras acabar el primer tiempo con molestias. El central aguantó un largo rato sobre el césped, ya que sufrió el percance a los 13 minutos de juego, pero decidió continuar pese al dolor. El defensor se quedó en el banquillo tras el descanso y al campo saltó Rüdiger, que apunta a ser el elegido por Nagelsmann para reemplazarle una vez que se ha confirmado su lesión. Junto a él estará Jonathan Tah, el otro fijo para el seleccionador.

Tras una primera exploración no tan negativa, el segundo informe sobre su lesión, tal y como apunta Bild, reflejó una mayor gravedad. Nico Schlotterbeck sufre una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo, lo que le imposibilitará estar con la selección alemana durante, al menos, las próximas ocho semanas, unos dos meses. Cabe recordar que ya queda menos de un mes para conocer el desenlace de este Mundial 2026.

Es un duro contratiempo para Alemania la baja de Schlotterbeck, principalmente por su papel de titular indiscutible en este inicio de Mundial 2026. La selección que dirige Nagelsmann ya suma seis puntos en esta fase de grupos inicial y tiene asegurada una plaza en la siguiente ronda, aún por definir su posición final. Este próximo jueves se enfrenta a Ecuador en el último partido del Grupo E.

Pese al contratiempo para Alemania y el jugador, éste último respira aliviado ya que no es una lesión mayor. El futbolista estará varias semanas en el dique seco pero no comprometen su cartel durante este verano. Su temporada en Dortmund le han llevado a estar en el radar de varios equipos, uno de ellos el mismísimo Real Madrid, que ha contemplado su fichaje.

José Mourinho contempla el fichaje de otro central y Schlotterbeck está en la lista desde hace tiempo. Además el futbolista, que renovó su contrato con el BVB recientemente hasta 2031, se guardó una cláusula de rescisión de 50 millones de euros ante la llamada de ciertos equipos, entre ellos el equipo blanco, un precio razonable por un futbolista que actualmente está tasado en 55 millones de euros y con una edad que aún ofrecerá muchos años al máximo nivel en Europa, sobre todo en la posición de central.